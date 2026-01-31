На журналистов РЕН ТВ напали в Сантьяго

На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в столице Чили Сантьяго. Сначала злоумышленница подошла к продюсеру программы "Невероятно интересные истории" Максиму Палагину, отвлекла его внимание, после чего ее сообщник попытался вырвать телефон у ведущего Алексея Корзина.

«Естественно, мы дали отпор. Телефоны при нас», – отметил Корзин.

По его словам, преступник ударил его бутылкой по голове. Затем чилиец схватил нож с арбузного прилавка и вновь бросился на съемочную группу. Он ранил оператора в руку.

«Все это произошло здесь, прямо в центре. Полиции мы не увидели», – добавил Корзин.

Как ранее писал 5-tv.ru, в середине декабря 2025 года в одной из московских гостиниц, на тренинге коуча Юлии Ивлиевой (настоящая фамилия — Широких. — Прим. ред.), охранники напали на съемочную группу «Известий». Коуч отказалась общаться с корреспондентом «Известий». Сначала она сбежала с тренинга, а затем вызвала охрану, которая напала на съемочную группу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.