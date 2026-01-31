В Подмосковье врачи спасли мужчину, застрявшего пенисом в бутылке

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 81 0

Специалисты прокомментировали, сохранит ли свои функции детородный орган.

Что известно о застрявшем в бутылке мужчине из Красногорска

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Врачи Красногорска спасли молодого мужчину, который засунул пенис в пластиковую бутылку. Об этом сообщило издание Доктор Питер со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

Медики отметили, что при поступлении пациенту провели спинальную анестезию, после чего врачи аккуратно разрезали пластиковую бутылку.

Заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев подчеркнул, что сильное давление посторонними предметами на пенис крайне опасно, поскольку может привести к ишемии и некрозу. В таких ситуациях, по его словам, категорически не стоит тянуть время или пытаться справиться с проблемой самостоятельно.

По данным медучреждения, оперативное вмешательство прошло без осложнений. В министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что вскоре после процедуры отек спал, болевые ощущения исчезли, а кровообращение полностью восстановилось. Функции органа сохранили в полном объеме.

Пациента выписали из больницы, однако медработники рекомендовали ему дальнейшее наблюдение у уролога по месту жительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у подростков появился новый «фетиш».

