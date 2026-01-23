Граница между стыдным и эротическим: у подростков появился новый «фетиш»

Психолог Уманова: подростков возбуждает пуканье из-за случайных ассоциаций

Подростков возбуждают пукающие люди из-за случайных ассоциаций со стыдом. Об этом изданию Газета.ру рассказала клинический психолог Ольга Уманова.

По данным одной из платформ с контентом для фетишистов, в 2025 году у россиян материалы с пукающими людьми стали самыми быстро набирающими популярность. Эксперт уверена, что у многих людей телесные функции, в том числе и выделение газов, вызывают стыд, а с ним и случайные ассоциации.

«Например, подросток испытывает сильное возбуждение в момент, когда рядом происходит что-то „стыдное“ или необычное (смех, неловкая ситуация, запах). Мозг закрепляет эту связь. Позже такой стимул начинает вызывать возбуждение сам по себе», — пояснила Уманова.

Это происходит из-за нарушений границ между чем-то стыдным и чем-то эротическим. Функции кишечника традиционно считаются далекими от норм приличий. А их сексуализация — это лишь способ преодолеть внутренние запреты и взять контроль над тем, что в обществе принято табуировать, добавила психолог.

Эксперт уточнила, что подобные фетиши, как правило, не являются патологическими. Исключениями становятся случаи, когда из-за них человек страдает или испытывает стресс, а также если подобные предпочтения негативно сказываются на других.

Однако к специалисту, по словам Умановой, стоит обратиться, если подобное действительно воспринимается как проблема: вызывает вину, тревогу или стыд.

