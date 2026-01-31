В России врачи успешно прооперировали ребенка с крайне редкой кистой за ухом

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) удалили ребенку очень редким образованием за ухом. Об этом сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале.

Семилетняя жительница Сыктывкара прошла лечение в РДКБ Минздрава России. Поводом для госпитализации оказалось малораспространенное врожденное заболевание — киста первой жаберной щели, которая беспокоила ребенка на протяжении трех лет. Патология сопровождалась регулярными воспалениями, нагноениями и выраженным болевым синдромом.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РДКБ Минздрава России Александр Кугушев пояснил, что подобные кисты формируются из-за нарушений эмбрионального развития тканей головы и шеи.

Сложность лечения заключалась не только в исключительной редкости заболевания, но и в его расположении. Киста находилась глубоко в тканях, рядом с крупными сосудами и лицевым нервом. Любое неосторожное вмешательство могло привести к повреждению нерва, что грозило асимметрией лица и утратой мимики.

Хирурги смогли удалить образование через один аккуратный разрез за ухом, не затронув жизненно важные структуры. При этом операционный шов оказался скрыт в естественной складке кожи, и на лице ребенка не осталось заметных следов вмешательства.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, восстановление проходит без осложнений, и она уже вернулась домой.

