Со вкусом и комфортом: как «Игора» 20 лет задает планку загородного отдыха

Курорт «Игора» в Ленинградской области празднует 20-летие

На этой неделе между Россией и США оказалось неожиданно много общего: обе страны, расположенные в Северном полушарии, столкнулись с экстремальной непогодой.

Америку накрыл «зимний шторм», который иначе как историческим не называют. Под ударом оказались 46 штатов — от Техаса до Новой Англии. Непогода затронула более 200 миллионов человек: тысячи километров трасс от Мексиканского залива до границы с Канадой превратились в полосу снега и льда, сотни тысяч домов остались без электричества. Южные штаты получили ледяной дождь и гололед, север — затяжные снегопады, а на восточном побережье к осадкам добавились штормовой ветер и прибрежные наводнения. По последним данным, от непогоды в США погибли 117 человек.

Причина «снежного апокалипсиса» в Северном полушарии — проблемы с полярным вихрем, гигантской системой циркуляции холодного воздуха над Арктикой. Обычно вихрь этот, несмотря на название, стабильно удерживал холодный воздух у полюса, но в последние десятилетия, по мере ускоренного потепления Арктики, вихрь все чаще становится нестабильным и прорывается далеко на юг, как река, как бурлящий поток. Только воздушный.

Так произошло над Северной Америкой. Подобная ситуация наблюдалась в середине января в Центральной и Восточной Европе, когда арктические ветры дотянулись через Прибалтику, Польшу, Украину до Балкан. Итогом стали так называемые «снежные бомбы», многочасовые снегопады, засыпанные альпийские трассы и парализованные аэропорты.

Похожий сценарий арктического вторжения реализуется сейчас и в России. Москва неожиданно превратилась в «белую столицу»: январь стал самым снежным за более чем два века наблюдений. Через регион прошла серия мощных циклонов, каждый раз добавляя новые сугробы. Морозный фон лишь усиливал эффект — холодный воздух не позволял снегу таять. Дороги с подъемами становились непреодолимыми для фур и автобусов без зимней резины, технику приходилось выталкивать вручную.

В других регионах Европейской России картина была схожей, с локальными особенностями — где-то больше снега, где-то сильнее ветер, где-то более низкие температуры.

Но все это — проявления одного большого планетарного процесса, последствия которого пока не до конца понятны. То есть мы не понимаем: это исключение? Или уже новая норма?

В таком идеальном зимнем антураже встречает свой 20-й день рождения один из пионеров горнолыжного и всесезонного туризма в России — курорт «Игора». Его история началась с безымянного 120-метрового холма в 50 километрах от Петербурга, но проект быстро стал точкой притяжения и, как говорят профессионалы туриндустрии, «тренд-сеттером», то есть задающим стандарты качества, сервиса и доступности активного отдыха.

С открытием самого современного российского автодрома «Игора-драйв» проект стал уникальным для России. Курорт изначально проектировали с расчетом на мягкий, но неустойчивый климат Северо-Запада: когда снега может не хватать, когда дожди в середине зимы — не редкость. Поэтому здесь в прямом смысле слова научились «управлять зимой», делая ее комфортной и предсказуемой. Корреспондент «Известий» Максим Облендер о секретах и планах на будущее уникального проекта.

Юбилейный день энергии и драйва. У склона, где 20 лет назад все начиналось, гостей встречает зажигательнее шоу. Главное, утеплиться и — на вершину.

Символ праздника и единения, традиционный массовый красный спуск. Не соревнование на скорость, а живая река из тех, для кого «Игора» и комфортный отдых в любое время года стали частью жизни. Люди самых разных возрастов. Вечный спор, что круче: доска или лыжи? Это неважно. Важно, что многие впервые встают на эти доски и лыжи именно на этом курорте.

В 2006 году здесь на 54-м километре Приозерского шоссе открылись первые трассы и подъемники.

«То, что мы увидели здесь и то что создано за такое короткое время — настоящий европейский горнолыжный курорт. Это, конечно, поражает», — сказала губернатор Санкт-Петербурга 2003–2011 гг. Валентина Матвиенко.

Самый длинный спуск в регионе 1200 метров. «Игора» сразу стала лидером в индустрии отдыха. Сегодня это десять горнолыжных трасс разной сложности, учебные склоны, трасса для тюбинга. Их общая протяженность — четыре километра 200 метров с максимальным перепадом высот в 120 метров. Кресельные, бугельные подъемники, пункты проката, рестораны и кафе, ледовая арена.

Редкая должность, в которой он уже двадцать лет — конечно, ветеран «Игоры» помнит, как все начиналось.

«Здесь был просто лес. Для того, чтобы делать снег, внизу выкопали большое искусственное озеро, а весь грунт перевезли сюда наверх, дабы горка была больше по высоте», — сказал руководитель службы обслуживания горы Артем Мурадымов.

«Игора» стала важным социальным объектом, первые шаги на лыжах, на коньках многие делают именно здесь. Школы «Игоры» уже выпустили более 700 спортсменов.

«Вообще уровень коллектива здесь на высшем уровне», — сказала гость курорта «Игора» Диана Ермоленко.

Ледовый дворец — центр притяжения, вокруг которого все вращается. Многофункциональная площадка для мастер-классов звездных фигуристов. Приезд советской чемпионки, вице-чемпионки мира и Европы Тамары Москвиной и ее воспитанников — добрая традиция.

Для тренировочных сборов курорт выбирают самые разные спортсмены.

«Как раз-таки такие объекты, за которыми следят очень сильно, за безопасностью, за конфигурацией трасс, они позволяют эти объекты без каких-либо там серьезных последствий окунуться в новую стезю для себя, в новый спорт», — сказал трехкратный чемпион мира по скоростному спуску на коньках с горы Дмитрий Мурлычкин.

В декабре 2024 года статус комплекса был подтвержден на высшем уровне: здесь прошли саммит ЕАЭС и неформальный саммит глав государств СНГ.

«Курорт действительно достаточно уникальный, комфортабельный. Президенту хотелось показать его гостям», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2024 году.

За этими улыбками, легкостью — иллюстрация развития современного круглогодичного российского туризма и инвестиций для Ленинградской области.

«Вы знаете, для того, чтобы любая отрасль развивалась, необходимо задавать очень такие серьезные или, как мы иногда говорим, высокие стандарты. Я еще говорю, что в любом направлении, в любой отрасли должен быть свой „паровоз“. Это тот, кто потянет всю отрасль, как мы говорим, потянет все вагоны. Вот я хочу сказать, что с появлением комплекса „Игора“, „Игора Драйв“ мы подняли очень высоко планку загородного отдыха, активного отдыха, спортивно юного отдыха, индустрию развлечений в Ленинградской области», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Про соседний поселок Сосново шутят, там не осталось тех, кто бы когда-то не работал на «Игоре» или не работает сейчас.

«Не будем забывать, что курорт всесезонный, у нас есть персонал зимний, есть персонал летний, зимний персонал. В пике где-то доходит до 650 человек», — сказал генеральный директор курорта «Игора» Илья Скотников.

Это новый комплекс СПА, распахнувший двери этой зимой. Теплый песок, искусственное солнце, гидромассаж. За окном минус 18.

Упор на местный колорит. Рестораны комплекса подают карельскую рыбу, ягоды.

«Очень много продуктов, в том числе и мясо фермерских наших поставщиков, большая часть Ленобласть, также есть Карелия», — сказал региональный шеф ресторанного комплекса курорта «Игора» Никита Цацын.

Отдыхают на «Игоре» со вкусом и с комфортом. Отель «Игора. Времена года» — лучший семейный отель России по версии премии WHERE TO TRAVEL AWARDS 2024.

«Помимо коттеджей, „Времен года“, у нас есть отель и на основной территории курорта рядом со всеми сервисами активностями, а также апартаменты», — сказал менеджер по сопровождению ключевых клиентов Артем Сафонов.

А в 2019 году курорт превратился в масштабный спортивно-туристический кластер. Рядом открылся автодром мирового уровня «Игора-драйв». Сто гектаров, десять трасс. Шоссейно-кольцевые гонки, ралли-кросс, дрифт, мотокросс, трасса для внедорожников. Автодром и строили с прицелом на самые главные международные автосоревнования. Лицензированные по всем высшим гоночным стандартам трассы открыты и для тренировок.

Герман Тильке, главный в мире архитектор гоночных трасс, возводил автодромы в Малайзии, Китае, Бахрейне, ОАЭ, США и Индии и его же рук «Игора Драйв» в России.

«Уникальность этого комплекса в том, что он объединяет трассы, которые можно только представить, начиная от картинга и заканчивая мотокроссом. Тут можно проводить гонки любого уровня. Несомненно, этот комплекс будет способствовать развитию автоспорта в России. Сюда можно привлечь молодежь, вытащить ее с улиц и усадить за руль», — сказал архитектор комплекса «Игора драйв» Герман Тильке.

Здесь же открыли и центр контраварийной подготовки, доступный всем желающим. Эту особенность отдельно оценил Жан Тодт, экс-президент Международной автомобильной федерации, спецпосланник ООН по автобезопасности, в прошлом директор команды Ferrari «Формулы один». Несколько лет назад он посетил «Игору-драйв» по приглашению Владимира Путина. Жан Тодт знает толк в спортивных трассах, комплекс под Петербургом его особенно впечатлил.

«Вы знаете, меня многое, что вдохновляет. Машины, автогонки, а теперь этот просто великолепный объект, в котором можно так много всего собрать. Могу сказать, что я очень впечатлен. Я считаю, что все просто потрясены этим центром. Он может быть полезен не только для мото — и автоспорта, но и для образования молодежи, а также их поведения на дорогах в целом», — сказал президент международной автомобильной Федерации (FIA) 2009–2021 гг Жан Тодт.

«Игора драйв» тоже стала мощной точкой притяжения. Здесь проходят десятки знаковых событий: первый в России и единственный в Европе автотеатр, его сделали совместно со знаменитым Ленинград-центром, музыкальный фестиваль Балтика-фест, который собрал 6000 гостей, а еще Garage Fest, который объединил музыку и автомобильный спорт.

Благодаря всему этому, каждый год число гостей растет. В 2017 году — 300 тысяч человек, в 2022 году — уже 450. В последние годы не меньше полумиллиона приезжают сюда за отдыхом и впечатлениями, которым нет аналогов.