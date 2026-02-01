«Самое передовое оборудование»: в России собираются переодеть армию

Эфирная новость

Для чего может быть применен опыт создания новой военной формы?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В России собираются переодеть армию в отечественные ткани

На этой неделе в Госдуме прошли первые большие слушания. Министры и депутаты, представители регионов и предприниматели говорили о проблемах и перспективах: доля отечественной продукции – 40%, иностранной – 60%.

Минпромторг разрабатывает стратегию, как за 10 лет поменять ситуацию, чтобы наоборот, 65% продукции было нашей. Уже есть шаги, которые помогают перезапустить отрасль: по указу президента российская армия должна быть одета в форму, произведенную в России и из российских тканей.

И когда мы говорим, что импортозамещение – вопрос национальной безопасности, то в случае с военной формой – это не фигура речи. Начнем с того, что по специальным меткам поставленная из-за границы ткань может выдавать место расположения солдата. Такие технологии есть. С другой стороны, специальные ткани защищают наших бойцов, облегчают им выполнение задач. Более того, в ходе СВО накопился богатейший опыт того, как ведет себя форма в разных условиях. Представители бизнеса заверили, что готовы к любым запросам и смогут обеспечить армию формой высокого качества.

«Мы в состоянии обеспечить любые требования, которые заказчик для нас определит, не только дизайн, внешность и износостойкость, которые, как правило, декларируются, но и специальные требования по тому, чтобы не было обнаружения, допустим, через тепловизор. Ибо оснащены самым передовым оборудованием, какое есть в мире», - говорит председатель Наблюдательного совета Группы компаний БТК СНХ Таймураз Боллоев.

Может ли опыт создания военной формы быть применен для пошива спецодежды другим ведомствам, силовым прежде всего? А врачам? А этот опыт пригодится для школьной формы? Как поддержать российское производство на старте, прежде всего производство тканей?

Вопросов много. Но работа начата, и нет сомнений, что в легкой промышленности можно повторить опыт, который помог перезапустить в стране обрабатывающий сектор, строительство и сельское хозяйство.

