Стармер призвал экс-принца Эндрю дать показания в конгрессе США по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что экс-принц Эндрю, брат короля Карла III, обязан дать показания в конгрессе США по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Его обвиняли в в сексуальном насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних, торговле людьми и организации проституции. Об этом сообщили журналисты телеканала Sky News со ссылкой на заявление премьера.

Прежде на страницах газеты The Times появлялись данные, что Эндрю проигнорировал вызов в конгресс США для дачи показаний, крайний срок для его ответа был назначен на 20 ноября. Известно, что он приятельствовал с Эпштейном, некоторые из предполагаемых жертв насилия указывали на его причастность к сексуальной эксплуатации и выдвигали обвинения, но принц все отрицал. Теперь он старается держаться подальше от продолжающегося расследования.

«По вопросу дачи показаний я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в той форме, в какой его попросят сделать это», — заявил по этому поводу Стармер.

Как подчеркнул британский премьер, интересы жертв должны быть в приоритете. Он также отметил, что вопрос о принесении извинений остается открытым для самого Эндрю. И добавил, что окончательное решение остается за самим принцем.

Несколько лет внимание прессы с участников расследования прикованы к Эндрю из-за его связей с Эпштейном. По данным журналистов, в 2011 году он обещал американскому приятелю, что они вместе пройдут через скандал — было обнродовано фото принца в компании девушки-подростка. Сам он позже утверждал, что уже давно не поддерживает отношения с финансистом.

Обвинения против Эндрю выдвинула выдвигала правозащитница Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В 2022 году она получила от представителя монаршей семьи компенсацию (по слузам, около 12 миллионов фунтов стерлингов), дело прекратили, но принц продолжил отрицать свою вину.

В результате скандала в Букингемском дворце заявили о лишении Эндрю почетных воинских званий и королевских патронажей. Весной 2025-го 41-летняя Вирджиния Джуффре была найдена мертвой в своем доме, в октябре представители королевской семьи сообщили, что Карл III начал формальный процесс лишения Эндрю титулов, в том числе титула принца.

