Педагоги столичных госпитальных школ стали лауреатами всероссийской премии «Будем жить!»

Педагоги московского проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» стали лауреатами Всероссийской премии общественного признания «Будем жить!». Ее вручает ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» при поддержке Администрации Президента России и Министерства здравоохранения Российской Федерации за вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«Первые госпитальные школы в рамках столичного проекта “УчимЗнаем” начали работать более 10 лет назад. Задача педагогов в таких школах — помочь детям на длительном лечении освоить образовательную программу, раскрыть таланты и способности, а также продолжить общение со сверстниками. Для каждого ребенка специалисты выстраивают индивидуальный учебный план в зависимости от его самочувствия и этапа лечения. Госпитальные педагоги получают не только признание маленьких пациентов и их близких, но и государственные награды, в том числе становятся лауреатами престижной всероссийской премии “Будем жить!”», — отметили в пресс-службе ведомства.

Торжественная церемония награждения состоялась 31 января в Государственном Кремлевском дворце. Цель премии — привлечь внимание к вопросам помощи онкологическим пациентам. Лауреатами премии становятся врачи, волонтеры, общественные деятели, пациенты и их родные, вдохновляющие своим примером преодоления болезни, а также медицинские учреждения,

Особая номинация «Дарящие знания и умения» создана для госпитальных педагогов, которые учат детей, находящихся на длительном лечении в столичных больницах, и окружают их заботой. В этом году лауреатами премии в этой номинации стали учитель физики и координатор научно-методической работы Александр Лоскутов и учитель математики, тьютор в Российской детской клинической больнице Светлана Быкова. Они работают в проекте «УчимЗнаем» уже 10 лет.

«Когда награждают наших педагогов, я всегда подчеркиваю: это признание работы всей команды проекта “УчимЗнаем”. Мы вместе приходим не в классы, а в больничные палаты и только общими усилиями большого сообщества (врачей, учителей, общественных деятелей и, конечно, семей ребят) достигаем главного результата — успешного выздоровления и возвращения детей к полноценной жизни. При этом особенно важно отмечать тех, кто внес в эту работу личный и по-настоящему значимый вклад. Александр Лоскутов и Светлана Быкова работают с нами с самого начала. Для многих коллег они стали примером и опорой. Сегодня они заслуженно отмечены на главной сцене страны среди людей, которые вносят огромный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями», — рассказал руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков.

Всероссийскую премию общественного признания «Будем жить!» в 2017 году учредила Всероссийская ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!». Выбор номинантов начинается с регионального этапа. На нем сообщества пациентов определяют лучших врачей, медицинских сестер, лечебные учреждения, а также отмечают выдающиеся проекты и уникальные истории. В церемонии награждения участвуют звезды театра, кино, эстрады и телевидения.

Проект «УчимЗнаем» появился в 2014 году. За время его работы обучение в госпитальных школах прошли более 60 тысяч детей. Уникальную модель таких учреждений создали с нуля. В 2015 году ее начали внедрять в разных регионах России и других стран СНГ. Сегодня по столичной модели работает более 70 школ. В 2025 году такие учреждения появились в Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, а также в Республике Бурятии.