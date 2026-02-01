В Петербурге третий день ищут девятилетнего мальчика

В Красносельском районе Санкт-Петербурга продолжаются поиски девятилетнего мальчика, который пропал днем 30 января. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления СК по городу.

«Следователями и следователям-криминалистам ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу ведутся поиски пропавшего, в них помогают сотрудники полиции и волонтеры, следствием проверяются все версии произошедшего, отсматриваются камеры, восстанавливаются события дня», — отметили в ведомстве.

По информации городского поискового отряда «Лиза Алерт», в данный момент волонтеры работают в информационном режиме: распространяются ориентировки, собираются сведения, опытные поисковики выполняют точечные задачи.

Мальчик ушел на прогулку к горке на улице Колобановской в Горелово примерно в 14:00, после чего направился в гипермаркет на Таллинском шоссе. Последний раз его видели около 17:00 в магазине аксессуаров для телефонов в том же здании. С тех пор его местонахождение неизвестно.

По словам читателей, мальчика периодически видели у гипермаркета, где он мыл фары машин, а также в микрорайонах Новоселье и Балтийская Жемчужина.

