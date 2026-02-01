Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном

Анастасия Федорова
Президент США также подчеркнул, что у берегов страны находятся самые мощные корабли американского флота.

Фото: Reuters/Sipa USA

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном, отметив при этом военное присутствие Соединенных Штатов в регионе.

«И мы надеемся, что нам удастся заключить сделку. Тогда мы и увидим, был ли он прав или нет», — заявил Трамп журналистам во время общения в штате Флорида.

Американский лидер добавил, что вблизи иранских берегов находятся «самые крупные и наиболее мощные корабли в мире», подчеркнув тем самым возможности Вооруженных сил США в регионе.

Отношения между США и Ираном остаются напряженными на протяжении многих лет, в том числе из-за иранской ядерной программы и политики Вашингтона.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Сербии Александр Вучич допустил удар США по Ирану в ближайшие 48 часов. Заявление прозвучало на фоне роста напряженности в регионе. Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал, что возможный конфликт с США может выйти за рамки двустороннего противостояния и принять региональный масштаб.

