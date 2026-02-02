Все бывает впервые: чем удивила церемония вручения «Грэмми-2026»

Обладателем премии «Грэмми» впервые стал Стивен Спилберг

Обладателем премии «Грэмми», которая сейчас проходит в Лос-Анджелесе, впервые стал Стивен Спилберг. Кинорежиссер получил награду в номинации «лучший музыкальный фильм» — за ленту «Музыка Джона Уильямса».

Таким образом, Спилберг собрал набор самых престижных призов в области развлечений: «Оскара», «Эмми», «Тони» и, наконец, «Грэмми».

Высшую музыкальную награду года получила и Леди Гага — за лучшую ремикс-запись песни «Абракадабра». А вот Ариану Гранде и Синтию Эриво признали лучшей поп-группой года. Еще один обладатель «Грэмми» — Кендрик Ламар. Он получил статуэтку за лучшую рэп-композицию.

Среди неожиданных номинаций и побед — первое в истории присуждение «Грэмми» за кей-поп композицию. Судей, как и сотни миллионов человек, впечатлила музыка из анимационного фильма «Охотники на демонов».

