Бизнесмен обсуждал возможный визит на карибский остров финансиста.

Как Илон Маск связан с Эпштейном

Фото: Reuters/Denis Balibouse

People: раскрыта переписка Маска и Эпштейна

Новая партия документов, обнародованных Министерством юстиции США, включает электронную переписку между бизнесменом Илоном Маском и финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет People.

В одном из писем, датированном ноябрем 2012 года, Эпштейн поинтересовался, сколько человек Маск планирует привезти на вертолете на его остров. В ответе Маск указал, что, вероятно, прилетит только с актрисой Талулой Райли, своей партнершей на тот момент. В том же письме Маск задал вопрос о том, в какой день или ночь на острове проходит «самая дикая вечеринка».

В другой переписке, относящейся к декабрю 2013 года, Маск писал, что в праздничный период будет находиться в районе Британских Виргинских островов и Сен-Бартелеми, и интересовался, есть ли подходящее время для визита. Эпштейн ответил, что с 1 по 8 число «всегда есть место».

При этом опубликованные документы не подтверждают, что обсуждавшиеся поездки действительно состоялись.

Контакты вокруг бизнеса

В материалах также упоминаются письма 2012 года, в которых Эпштейн интересовался возможностью подключения его острова или ранчо в Нью-Мексико к энергетическим решениям компании SolarCity — фирмы, тесно связанной с Маском и впоследствии приобретенной Tesla в 2016 году.

Согласно переписке, Маск сообщал, что передал запрос своему контакту в SolarCity, чтобы уточнить детали. Документы не указывают на то, что сотрудничество в итоге было реализовано.

Реакция Маска и прежние заявления

После публикации писем Маск прокомментировал их в социальной сети X, назвав обнародованные материалы «отвлекающим фактором». Он подчеркнул, что документы не указывают на какие-либо правонарушения с его стороны, и заявил, что приоритетом должно быть привлечение к ответственности тех, кто действительно участвовал в преступлениях Эпштейна.

Ранее Маск неоднократно отрицал, что посещал остров финансиста. В интервью Vanity Fair в 2016 году он заявлял, что был в доме Эпштейна на Манхэттене лишь один раз, днем и ненадолго, и отказался от всех приглашений на остров. Тогда же Маск называл Эпштейна «явно мерзким человеком» и отрицал, что знакомил его с другими крупными фигурами технологической индустрии.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинениям в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и спустя месяц умер в федеральном изоляторе в Нью-Йорке, не дождавшись суда.

