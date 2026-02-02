Когда интуиция ведет: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2026

Событийный ряд февраля открывает полнолуние во Льве. Уже с понедельника чувствуется приподнятое бодрое настроение. Кажется, что весь мир у наших ног и нам по силам свернуть горы. Наиболее актуальны темы свободного самовыражения и коллективного взаимодействия, творчества и дружбы.

Хорошее время для презентаций, проведения праздников, досуговых мероприятий, романтического вечера, проявления себя на спортивном поприще. С 7 февраля Меркурий, ловко передающий ментальную энергию на Землю, перейдет в водную ипостась Рыб, где его качества ослаблены. Это период, когда расплывчатость и хаотичность ума, суета и непоследовательность в делах чреваты риском попасть под чужое влияние.

Следует соблюдать внимательность при вождении транспорта и работе с документами. При этом творческое мышление и подъем интуиции становится преимуществом. Однако идеи и решения должны быть реалистичны. Гармоничное влияние Юпитера поможет в освоении новых знаний, обучении, переосмыслении прежних убеждений, расширении круга знакомств и деловых связей.

С 10 февраля к Меркурию присоединится Венера. Мягкое пространство Богини красоты в Рыбах связано с положительными ситуациями в любви и творчестве. Восприятие образов становятся ярче. Сами того не подозревая, мы начинаем транслировать в мир тонкие сигналы, привлекающие в нашу жизнь романтику.

Эмоциональные потребности настроены на заботливого и любящего партнера, способного к сопереживанию и нежности. Однако, не стоит терять объективность: любовные и деловые отношения могут оказаться неблагонадежными из-за иллюзорного влияния этого знака.

В это время неимоверно хочется волшебства в отношениях и многие предпочтут «розовые очки», нежели объективную реальность. В финансовых делах также возможна неразбериха, рассеянность в обращении с деньгами, хаотичные и спонтанные траты. Для приумножения благосостояния рекомендуется вести учет денежных потоков, а также жертвовать средства на благотворительность.

В субботу 14 февраля Сатурн, являющийся хозяином этого дня недели, окрашивается огненными стремительными импульсами Овна, что ему не очень по нраву. Холодная и неторопливая планета, попадая в жаркую атмосферу, может перейти в состояние длительной непримиримости и отчуждения с несогласными.

При этом появляется своеобразная сила с серьезным потенциалом для реализации планов и разрушения всего устаревшего. Это залог поступательного движения вверх, при условии, что действовать вы будете упорно, осторожно и последовательно. Вместе с Нептуном обе планеты посылают нам мощный импульс для воплощения мечтаний и идеалов в конкретную форму.

В первую половину месяца сильно ощущается водолейское влияние, стимулирующее к поиску нестандартных решений. Солнце вместе с Марсом, который останется в этом знаке до конца месяца, дают возбуждение и возможности проявиться, желание перемен и больше личной свободы. Эти вибрации усиливают интеллектуальную стимуляцию, интуицию, обостряют творческое мышление. Эксперименты приветствуются.

Следует вспомнить про друзей и искать их поддержки в любых трудных ситуациях. При этом будьте готовы к тому, что в каждом из нас просыпается бунтарь, желающий перемен: может появиться внезапное решение уволиться, разорвать отношения, начать новый, совершенно необычный проект или переехать. И это прекрасный шанс выразить себя свободно, инициировать перемены, но при этом стоит все обдумать заранее.

Кульминацией месяца является 17 февраля, когда новолуние в Водолее и солнечное затмение совпадают с наступлением года Красной Огненной Лошади по китайскому календарю. Открывающийся коридор затмений запускает череду событий, которые могут стать поистине судьбоносными. Прощайте обиды и друзьям, и недругам.

Хорошо, чтобы во всем доме в эти дни ярко горел свет. Энергия обновления, освобождения и перспектив создает импульс на укрепление дружеских связей, на отношения с коллективом, единомышленниками, коллективные проекты. Однако, в ближайшие к новолунию дни, не стоит тратить силы и браться за новые дела, совершать торговые сделки, проводить переговоры.

С 18 февраля Солнце меняет воздушное пространство и освещает водный знак Рыб. Альтруистические порывы и благотворительная деятельность, развитая интуиция и психическая чувствительность хорошо сочетаются с энергией Рыб. Наступает период тайных дел, но также растет интерес к духовным и религиозным темам, усиливается настрой на лирический, романтический и сентиментальный лад. Постарайтесь в это время включаться в жизнь других людей и развивать чуткость. Это смягчит подход к общению и принесет радость от того, что ты нужен и полезен.

В последнюю неделю месяца наступает период ретроградности Меркурия. С 26 февраля важные дела, связанные с документами, информацией, техникой, поездками, крупными покупками, новыми контактами лучше отложить до 20 марта. В это время свойство ума, способность переваривать информацию, отношения с другими людьми претерпевают изменения и подвержены влиянию внешних событий.

Появляются превосходные возможности, чтобы подчистить зависшие задачи, погасить неоплаченные счета, завершить неоконченные дела и прояснить запутанные ситуации. Это хороший период для исследования, глубокой психологической деятельности и внутренней работы, для всего, что требует тщательного обдумывания.

В качестве благотворного влияния февраля выступит Юпитер в Раке. Проявление самой щедрой планеты в этом зодиакальном секторе особенно изобильно и вызывает приятное желание расширения жизненного пространства, жилой площади, семьи. Хочется масштабов и роста. Поэтому стоит использовать все возможности космического посыла, чтобы развиваться, пересмотреть свои ориентиры и ценности, прокачивать свой авторитет и профессиональную компетентность.

