Германия поставляла Украине генераторы, пока немцы замерзали

Берлин передал Киеву 41 установку и 76 модульных котельных.

Германия поставляла Украине генераторы как гумпомощь

Германия поставляла на Украину генераторы как гуманитарную помощь, тогда как жители Берлина мерзли от холода. Об этом пишет EADaily со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.

По информации издания, в январе в Берлине в результате пожара на кабельном подвесном мосту без электричества и частично без отопления остались порядка 45 тысяч домов и две тысячи предприятий.

Однако Германия выделила денежные средства в размере 60 миллионов евро на поддержку Украины, а также перечислила 167 миллионов евро в энергетический фонд страны. Кроме того, Германия передала Украине 41 установку и 76 модульных котельных.

По словам автора статьи, жители Германии все чаще критикуют финансовую поддержку Украины, при этом публично эта тема поднимается крайне редко.

