Не учебная тревога: в прямой кишке пациента нашли снаряд Первой мировой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 690 0

Больнице пришлось срочно эвакуировать персонал и пациентов.

В прямой кишке пациента нашли снаряд Первой мировой

Фото: www.globallookpress.com/Sebastien Toubon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: в прямой кишке пациента нашли снаряд Первой мировой

Во Франции 24-летнего мужчину экстренно доставили в отделение неотложной помощи. Медики заподозрили наличие крупного инородного предмета в прямой кишке. Во время срочного вмешательства выяснилось, что речь идет не просто о металлическом объекте, а о полноценном артиллерийском снаряде времен Первой мировой войны, пишет Daily Mail.

Ситуация сразу перешла в разряд потенциально опасных: боеприпас оказался неразорвавшимся, и в больницу вызвали саперов. Пожарные были приведены в состояние готовности, а медицинский персонал и пациенты временно эвакуированы. Вокруг отделения экстренной помощи установили охранный периметр.

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств установили, что снаряд датируется примерно 1918 годом, имеет длину около 20 сантиметров и изготовлен из латунно-медного сплава. После осмотра было подтверждено, что боеприпас не представляет непосредственной угрозы взрыва.

Пациенту, гражданину Франции, предстоит дать объяснения полиции. Прокуратура рассматривает возможность возбуждения дела за незаконное обращение с боеприпасами категории A. Сам мужчина не смог внятно объяснить, каким образом артиллерийский снаряд оказался внутри его тела. Местные СМИ предположили, что инцидент мог быть связан с сексуальными практиками. Подобные случаи, хоть и редко, но встречаются в практике врачей.

Обнаруженный снаряд использовался Императорской германской армией в конце Первой мировой войны. Сотни тысяч таких боеприпасов применялись на Западном фронте с 1914 по 1918 год. Многие из них так и не взорвались и до сих пор регулярно обнаруживаются во Франции в рамках так называемого «Железного урожая» — ежегодного сбора неразорвавшихся боеприпасов на полях, стройках и в карьерах.

В 2022 году французские врачи уже сталкивались с похожей ситуацией. Тогда 88-летний мужчина обратился в больницу в Тулоне с артиллерийским снарядом Первой мировой войны, застрявшим в ягодицах. Поднималась тревога, однако эксперты пришли к выводу, что риск взрыва внутри человеческого тела минимален.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
Заболевшие оспой обезьян в России в последнее время не выезжали за границу
23:38
Трое богатых наследников похитили 26 детей и закопали их заживо
23:19
Не учебная тревога: в прямой кишке пациента нашли снаряд Первой мировой
23:04
Одинокий и грустный Дибров появился на премьере фильма «Равиоли Оли»
23:00
Король вампиров: Карл III оказался потомком графа Дракулы
22:53
Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге сознался в убийстве ребенка

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Любовный вояж: как выбор поездки на 14 февраля раскрывает правду об отношениях
Самый вредный вопрос в общении — и вы задаете его каждый день
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео