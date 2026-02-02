Не учебная тревога: в прямой кишке пациента нашли снаряд Первой мировой

Daily Mail: в прямой кишке пациента нашли снаряд Первой мировой

Во Франции 24-летнего мужчину экстренно доставили в отделение неотложной помощи. Медики заподозрили наличие крупного инородного предмета в прямой кишке. Во время срочного вмешательства выяснилось, что речь идет не просто о металлическом объекте, а о полноценном артиллерийском снаряде времен Первой мировой войны, пишет Daily Mail.

Ситуация сразу перешла в разряд потенциально опасных: боеприпас оказался неразорвавшимся, и в больницу вызвали саперов. Пожарные были приведены в состояние готовности, а медицинский персонал и пациенты временно эвакуированы. Вокруг отделения экстренной помощи установили охранный периметр.

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств установили, что снаряд датируется примерно 1918 годом, имеет длину около 20 сантиметров и изготовлен из латунно-медного сплава. После осмотра было подтверждено, что боеприпас не представляет непосредственной угрозы взрыва.

Пациенту, гражданину Франции, предстоит дать объяснения полиции. Прокуратура рассматривает возможность возбуждения дела за незаконное обращение с боеприпасами категории A. Сам мужчина не смог внятно объяснить, каким образом артиллерийский снаряд оказался внутри его тела. Местные СМИ предположили, что инцидент мог быть связан с сексуальными практиками. Подобные случаи, хоть и редко, но встречаются в практике врачей.

Обнаруженный снаряд использовался Императорской германской армией в конце Первой мировой войны. Сотни тысяч таких боеприпасов применялись на Западном фронте с 1914 по 1918 год. Многие из них так и не взорвались и до сих пор регулярно обнаруживаются во Франции в рамках так называемого «Железного урожая» — ежегодного сбора неразорвавшихся боеприпасов на полях, стройках и в карьерах.

В 2022 году французские врачи уже сталкивались с похожей ситуацией. Тогда 88-летний мужчина обратился в больницу в Тулоне с артиллерийским снарядом Первой мировой войны, застрявшим в ягодицах. Поднималась тревога, однако эксперты пришли к выводу, что риск взрыва внутри человеческого тела минимален.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.