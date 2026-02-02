Король вампиров: Карл III оказался потомком графа Дракулы

Daily Mail: король Карл III оказался потомком графа Дракулы

Король Великобритании Карл III является прямым потомком знаменитого Влада Цепеша, известного как исторический прототип графа Дракулы. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылке на исследование королевских биографов Роберта Хардмана и Кейт Уильямс.

Генеалогическая связь прослеживается через прабабушку нынешнего монарха — королеву Марию, супругу Георга V. Мария Текская происходила из знатного немецкого рода.

Однако ее бабушка, графиня Клодина Редей де Киш-Реде, принадлежала к трансильванской аристократии. Именно ее родословная уходит корнями к двум сыновьям Влада Цепеша — Владу IV и принцу Михне. Таким образом, Карл III является праправнуком «того самого» Дракулы в 16-м колене.

Сам монарх не только осведомлен о своем необычном наследии, но и открыто иронизирует на эту тему.

«У меня есть доля в Трансильвании», — заметил король в шутку в документальном фильме BBC.

Интерес Карла III к Румынии проявился еще в 1998 году, когда он впервые посетил этот регион после падения режима Чаушеску. Пораженный красотой саксонских церквей и Карпатских гор, тогда еще принц Уэльский стал покровителем благотворительной организации по их сохранению. Позже он даже приобрел фермерский дом в деревне Валя-Заланулуй, чтобы поддерживать местный экологический туризм и сохранять уникальный ландшафт.

Биографы напоминают, что Влад Цепеш, правивший Валахией в XV веке, прославился невероятной жестокостью в борьбе с врагами христианской Европы. Его прозвище «Колосажатель» появилось из-за привычки казнить тысячи пленных, выставляя их на кольях у своих крепостей.

Несмотря на кровавую репутацию предка, Карл III подчеркивает свою глубокую привязанность к Трансильвании, которая, по его словам, сохраняет ощущение первозданной природы.

