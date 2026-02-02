«Сказали — надо»: актеру Юрию Назарову предстоит операция

Лилия Килячкова
В начале года народный артист России обратился к врачам.

Зачем актеру Юрию Назарову будут делать операцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Актеру Юрию Назарову будут делать операцию

Народного артиста России Юрия Назарова, известного по фильмам «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», сообщили, что ему будут делать операцию. Об этом актер рассказал в беседе с Газета.ру.

Назаров признался, что еще в начале года обратился к врачам, которые посоветовали ему лечь на операцию. При этом, как говорит сам актер, серьезных заболеваний у него нет.

«Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Но вот ложусь в больницу. Операцию там какую-то (будут проводить — Прим. ред.), разберутся. Полагаю, что ничего серьезного. Бог его знает. Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо», — пояснил Юрий Назаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Брюс Уиллис не понимает, что страдает лобно-височной деменцией. По словам его супруги Эммы Хеминг, такая утрата осознания — не форма отрицания и не психологическая защита, а проявление самого заболевания. Она подчеркнула, что мозг Уиллиса словно «оберегает» его от понимания тяжести диагноза. При этом актер по-прежнему узнает близких и ориентируется в людях вокруг, поскольку у него диагностирована именно деменция, а не болезнь Альцгеймера.

