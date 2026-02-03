Кофейная пауза: как чашка бодрящего напитка влияет на пищеварение

The Guardian: кофе способно улучшить функционирование пищеварительной системы

Кофе способствует значительному улучшению функционирования пищеварительной системы, стимулируя моторику кишечника. Об этом сообщает издание The Guardian.

Диетолог из Королевского колледжа Лондона Эмили Лиминг пояснила, что кофеин заставляет мышцы пищеварительного тракта сокращаться активнее. Это помогает переработанной пище двигаться по организму с оптимальной скоростью, что особенно полезно для людей с замедленным обменом веществ.

Однако специалист предупреждает, что при наличии синдрома раздраженного кишечника эффект может стать чрезмерным и спровоцировать дискомфорт из-за слишком быстрого перемещения содержимого.

Систематическое употребление натурального напитка положительно сказывается на микробиоме. Исследования подтверждают, что в кишечнике любителей кофе обитает больше полезных бактерий, отвечающих за усвоение питательных веществ.

Кофе является ценным источником полифенолов — специфических антиоксидантов, которыми питаются микробы. Напиток также содержит небольшое количество растительной клетчатки.

«Для некоторых кофе после плотного обеда — это отличная идея, но так бывает не всегда», — отмечает доктор Лиминг.

Крайне важно следить за временем приема напитка, так как кофеин может оставаться в крови до 12 часов. Нарушение сна, вызванное поздней чашкой кофе, негативно влияет на общее состояние организма и может спровоцировать тягу к вредной еде на следующий день.

Эксперт советует употреблять кофеиносодержащие напитки строго до полудня, а во второй половине дня отдавать предпочтение травяным чаям.

