Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге задержан

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 199 0

Мужчина приехал в Северную столицу из южных регионов.

Что известно мальчике пропавшем в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что 30 января мальчик отправился на прогулку к горке на улице Колобановской в Горелово примерно в 14:00, после чего направился в гипермаркет на Таллинском шоссе. В последний раз 9-летнего мальчика видели недалеко от гипермаркета, когда он разговаривал с незнакомцем. Мужчина посадил его в машину белого цвета и увез в неизвестном направлении. Записи с камер видеонаблюдения опубликовал 5-tv.ru.

По информации правоохранительных органов, неизвестный мог похитить мальчика и убить. О подозреваемом известно, что он приехал в Петербург из южных регионов, занимается строительством и живет в достатке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поиски девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге осуществляются в закрытом формате по распоряжению координатора и по согласованию с правоохранительными органами. К поискам ребенка привлекаются только опытные поисковики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
Уголовное дело возбуждено после крушения учебного самолета в Орске
16:13
Оспа обезьян: что известно о заболевании после второго случая в Подмосковье
15:58
«Русские девушки» и ЗППП: Билл Гейтс отверг заявления из писем Джеффри Эпштейна
15:41
«Полезно выполнять каждый день»: как избавиться от тревоги и паники
15:38
Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге задержан
15:30
Могли похитить: в Петербурге продолжаются поиски 9-летнего мальчика

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Сыновья до смерти забили отца бейсбольной битой и подожгли дом
«Когда самая дикая вечеринка?» — раскрыта переписка Маска и Эпштейна
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео