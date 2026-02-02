Могли похитить: в Петербурге продолжаются поиски 9-летнего мальчика

Пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика могли похитить и убить

Пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика предположительно могли похитить и убить. Такая версия прорабатывается следователями. Кадры предполагаемого похищения ребенка появились в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что 30 января мальчик отправился на прогулку к горке на улице Колобановской в Горелово примерно в 14:00, после чего направился в гипермаркет на Таллинском шоссе. Также ребенка видели около 17:00 в магазине аксессуаров для телефонов в том же здании. В последний раз 9-летнего мальчика видели недалеко от гипермаркета, когда он разговаривал с незнакомцем. Мужчина посадил его в машину белого цвета и увез в неизвестном направлении. Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ruПо информации правоохранительных органов, неизвестный мог похитить мальчика и убить. О подозреваемом известно, что он приехал в Петербург из южных регионов, занимается строительством и живет в достатке.

По данным городского поискового отряда «Лиза Алерт», в данный момент волонтеры работают в информационном режиме: распространяются ориентировки, собираются сведения, опытные поисковики выполняют точечные задачи. На поиски вышли 249 человек, а также были привлечены 37 автомобильных патрулей.

По словам информационного координатора поисков Кристины Ливенцовой, в настоящее время поиски осуществляются в закрытом формате по распоряжению координатора и по согласованию с правоохранительными органами. К поискам ребенка привлекаются только опытные поисковики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правоохранители задержали девушку, подозреваемую в похищении подростка под Красноярском. По версии следователей, жительница Сургута, вовлеченная в аферу, прибыла в Красноярск 21 января. Она пришла к 14-летнему мальчику домой, вместе с ним взломав сейфы и похитив 3 миллиона рублей, после чего отдала большую часть сообщникам. Затем они отправились в съемную квартиру и ждали дальнейших указаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.