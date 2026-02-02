Российские ученые используют атомные реакторы для создания лекарств от рака

Сегодня в Москве в преддверии Дня российской науки наградили ведущих ученых и молодых исследователей «Росатома». Их уникальные разработки в ядерной медицине уже называют прорывом. Они помогут перевернуть представление о лечении самых сложных заболеваний. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков увидел, как создаются препараты будущего.

Как и полвека назад, эти реакторы нарабатывают самое мощное в мире оружие, вот только враг теперь намного коварнее и прячется не за океаном, а прямо внутри человека. На площадке «Росатома» в Димитровграде создают ядерный арсенал против раковых опухолей.

«Мало кому удавалось заглянуть в сердце действующего ядерного реактора. Прямо на наших глазах уран-235 делится на миллионы частиц, а фотонное излучение, которое при этом рождается, пробивается даже сквозь шестиметровую толщу воды», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Под действием нейтронного потока образуются новые радионуклиды: торий, радий, лютеций, молибден, актиний. Слова звучат как заклинание, но именно они — основа препаратов, которые способны спасти сотни жизней.

«Это такая пуля, которая летит направленно туда, куда мы ее посылаем, можно ее привязать к какой-то биологической молекуле и направить на место опухоли», — отметил лаборант-радиохимик научного института «Росатома» в Димитровграде Владимир Голованов.

По-научному эти вещества называют альфа-эмиттерами, еще недавно их закупали за границей. Молодые ученые «Росатома» смогли создать полный цикл производства этих важнейших радионуклидов, а Россия вошла в тройку стран, владеющих уникальной технологией.

«Это настоящая атомная кухня: урановые заготовки чистят, разделывают и с помощью специальных реагентов заваривают некое подобие ядерного бульона, чтобы на выходе получить порцию чистейшего молибдена-99. Радиация внутри этой духовки зашкаливает, поэтому все работы проходят за полуметровым стеклом», — объяснил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Команда ученых под началом старшего научного сотрудника научного института «Росатома» в Димитровграде Ирины Буткалюк уже выпустила препарат «Ракурс», который подарил шанс на спасение миллионам мужчин.

«Этот препарат применяется для терапии костных метастаз при раке предстательной железы. Радий включается в костную ткань, заменяет кальций. Альфа-частицы уничтожают раковые клетки», — рассказала старший научный сотрудник научного института «Росатома» в Димитровграде Ирина Буткалюк.

Радионуклиды проникают туда, где бесполезны скальпель и обычная химиотерапия. Излучение действует избирательно, не затрагивая здоровые ткани. Это настоящий прорыв, способный в корне перевернуть представление о лечении рака.

«Те пациенты, которые раньше считались паллиативными, то есть безнадежными, были отправлены в паллиативное отделение либо самостоятельно принимали сильные обезболивающие, прямо скажем, наркотические, не могли долго прожить. Сейчас мы в состоянии этим пациентам оказать квалифицированную помощь», — добавила заведующая отделением радионуклидной терапии центра ядерной медицины, врач-радиолог ФГБУ ФНКЦРИО ФМБА России Юлия Кайдаш.

Многие уже пытаются купить «Ракурс» в аптеках, не понимая сам принцип работы радиофармы.

«Когда пациенту вводится радиофармацевтический лекарственный препарат, он на какой-то период времени является открытым источником ионизирующего излучения. Поэтому, конечно, мы находимся в корпусе, который оснащен отдельной канализацией, отдельным водоснабжением. Пациенты находятся в закрытой палате, куда не имеют доступ ни родственники, ни обычные люди», — подчеркнула главный врач ФГБУ ФНКЦРИО ФМБА России Елена Маякова.

Именно поэтому даже защитная ширма для врачей из толстого слоя свинца, а сами центры ядерной медицины расположены рядом с производством изотопов. Теперь они смогут принять гораздо больше пациентов.

«Здесь в зале много молодых лиц, это от души радует. На сегодняшний день у нас порядка тысячи молодых специалистов, ежегодно к нам приходят именно в научный блок. Доля молодежи в науке свыше 30%, очень хороший показатель», — сказал генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Это лишь один из примеров успешной работы молодых ученых. Среди достижений — открытия в атомной энергетике, физике новых материалов, космической отрасли и других технологиях. В преддверии дня российской науки ведущих исследователей наградили в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX