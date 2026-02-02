В результате аварии на трассе в Красноярском крае погибли трое подростков

В дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Р-257 «Сибирь» в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края погибли три подростка. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«На месте погибли пять человек, из них трое несовершеннолетних подростков в возрасте 17 лет. Шесть человек доставлены в медицинские учреждения с различными травмами», — сообщил начальник Госавтоинспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю Сергей Молявко.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уголовное дело принято к производству для полного и всестороннего расследования. Оно возбуждено по части пятой статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей.

По версии следствия, прицеп грузовика с модульным домом во время движения отцепился и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирской «Газелью».

За рулем грузового автомобиля «Ивеко» находился 50-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. Срок лишения истек в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.