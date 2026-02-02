В результате аварии на трассе в Красноярском крае погибли трое подростков

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

За рулем грузового автомобиля находился 50-летний мужчина.

Фото, видео: Telegram/ МВД 24/ mvd_24; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Р-257 «Сибирь» в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края погибли три подростка. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«На месте погибли пять человек, из них трое несовершеннолетних подростков в возрасте 17 лет. Шесть человек доставлены в медицинские учреждения с различными травмами», — сообщил начальник Госавтоинспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю Сергей Молявко.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уголовное дело принято к производству для полного и всестороннего расследования. Оно возбуждено по части пятой статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей.

По версии следствия, прицеп грузовика с модульным домом во время движения отцепился и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирской «Газелью».

За рулем грузового автомобиля «Ивеко» находился 50-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. Срок лишения истек в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:58
Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности Украины
20:43
«Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика
20:36
В результате аварии на трассе в Красноярском крае погибли трое подростков
20:31
«Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры
20:17
Минус 25 и лед на Балтике: Россию накрыла волна экстремальных холодов
20:03
«Мне мало, я хочу еще!» — Бузова о своем плотном графике

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Любовь на высокой скорости: Ким Кардашьян закрутила роман с пилотом «Формулы-1»
Революция в воспитании: как Кейт Миддлтон и Уильям меняют жизнь наследников
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео