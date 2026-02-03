Правительство РФ утвердило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

Пациенты смогут быстрее получить консультацию и направление в специализированное медучреждение.

Утвердждены сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Срок консультации врача при подозрении на онкологию не должен превышать 3 дней

Если у врача возникают подозрения на наличие онкологического заболевания у пациента, сроки проведения соответствующей медицинской консультации не должны превышать трех рабочих дней. Таковы новые нормы оказания помощи, закрепленные в постановлении правительства РФ от 2 февраля 2026 года. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на документ.

Помимо срочной консультации пациенту положено пройти диагностику для подтверждения диагноза. На проведение таких исследований — инструментальных и лабораторных, по новым стандартам должно уходить не более семи рабочих дней с момента назначения.

Также в постановлении сказано, что в случае выявления злокачественного новообразования лечащий врач обязан направить своего пациента на лечение в специализированную медорганизацию. В течение трех рабочих дней после постановки диагноза за ним должно быть закреплено диспансерное наблюдение.

Прежде 5-tv.ru писал о женщине из Великобритании, которая с помощью запросов в интернете диагностировала у себя менопаузу, в то время как на самом деле у нее развивался рак шейки матки первой стадии. После курса химиотерапии и облучения она женщине сообщили о ремиссии, а она призвала других не игнорировать тревожные сигналы и незамедлительно обращаться к врачу.

Также 5-tv.ru рассказывал о симптомах онкологии, которые можно спутать с другими болезнями — они требуют срочного медицинского обследования.

