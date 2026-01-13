Избежать рака: онколог назвал симптомы, из-за которых нужно срочно идти к врачу

Онколог Иманшапиев: Изменения в работе кишечника могут говорить о наличии рака

Существуют симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии рака. При их выявлении нужно срочно пройти медицинское обследование. О них в беседе с Lenta.ru рассказал онколог Магомед Иманшапиев.

По словам эксперта, затяжной, надрывной сухой или мокрый кашель по ночам — это первый симптом возможного наличия рака легких.

Серьезные изменения в работе кишечника, например, запоры, регулярные диареи и ощущение неполного опорожнения, могут быть вызваны растущей опухолью в толстой кишке. О развитии рака прямой кишки могут сообщить такие симптомы, как наличие крови в стуле.

Онколог подчеркнул, что уплотнения в груди, втяжение, прозрачные или кровянистые выделения из соска, асимметрия или появление на коже «лимонной корки» также может говорить о наличии рака.

Врач добавил, что проблемы с мочеиспусканием, наличие болей в уретре или крови в моче зачастую указывают на цистит или простатит. Но не исключено, что они могут быть вызваны опухолями мочевого пузыря или предстательной железы.

Иманшапиев порекомендовал наблюдать за необычными симптомами на протяжении двух недель. Если они не прошли за это время, значит необходимо оперативное обследование организма.

