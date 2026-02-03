Убитый в Ленобласти мальчик был из неблагополучной семьи

Убитый в Ленинградской области девятилетний Паша был из неблагополучной семьи. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, убитый ребенок был из многодетной неблагополучной семьи. Всего в семье воспитывалось семеро детей, включая Пашу.

По данным инсайдера, брат и сестра убитого нередко пропускали школу из-за того, что часто болели. Сам Паша образовательное учреждение не посещал. Мать ребенка собиралась записать его в одну из местных школ, но не подала все необходимые документы своевременно, поэтому ребенка отказались зачислять.

Кроме того, его семью посещал социальный педагог. Однако существенного влияния на родительницу оказать не удалось.

Паша пропал 30 января на прогулке. Около 14:00 его видели в последний раз. Ребенок около гипермаркета разговаривал с мужчиной, а затем сел к нему в автомобиль.

Тело мальчика со связанными ногами нашли 3 февраля в замершем водоеме в районе Нижнего Шингерского водопада. Пашу разыскивали неравнодушные люди. Они-то и заметили неровности на льду. Позже оказалось, что это детский рюкзак.

Подозреваемый, 38-летний Петр Жилкин, был задержан в Пскове еще 2 февраля. Он уже признался в убийстве мальчика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемого в убийстве девятилетнего Паши допросили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.