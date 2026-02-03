Кулинарный конфликт: в Индии суд признал отказ от лука и чеснока поводом для развода

Times of India: суд признал отказ от лука и чеснока поводом для развода

Индийский суд официально расторг брак семейной пары. Отказ жены употреблять в пищу лук и чеснок был признан проявлением ментальной жестокости по отношению к мужу. Об этом сообщает Times of India.

Мужчина пожаловался, что его жена придерживалась строгой саттвической диеты, исключающей эти продукты. Такой рацион провоцировал постоянные скандалы и эмоциональное отчуждение.

По словам истца, его матери приходилось готовить для невестки отдельно, в то время как остальные члены семьи питались в обычном режиме. Это создавало невыносимую атмосферу в доме.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что бытовые разногласия на почве кулинарии переросли в серьезное юридическое противостояние с привлечением полиции. Муж настоял на разводе в рамках Закона о индуистском браке 1955 года. Он обвинил супругу в жестокости и фактическом прекращении семейных отношений.

Ответчица не оспаривала сам факт расторжения брака, однако подала апелляцию с требованием увеличить сумму алиментов. Она утверждала, что не имеет самостоятельного дохода и нуждается в отдельном жилье.

Судьи, изучив финансовое состояние мужа, назначили ежемесячную выплату в размере десяти тысяч рупий (около 8,5 тысячи рублей). Доводы супруга о его скромных заработках посчитали обоснованными. Защита мужа предоставила справки о доходах, подтверждающие, что его средств едва хватает на содержание пожилых родителей и сына-студента.

Разбирательство в Высоком суде подтвердило, что негибкость женщины в вопросах питания и ее завышенные финансовые требования нанесли мужу психологическую травму.

