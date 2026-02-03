ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК и используемым ВСУ объектам энергетики

Евгения Алешина
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 375 боевиков.

Российская армия нанесла удар по ВПК Украины

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) украинских боевиков и по используемым в их интересах энергетическим объектам. Это было сделано в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики», — говорится в публикации ведомства.

По данным Минобороны, российские военные ударили по местам хранения и сборки дронов дальнего действия. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе удара была уничтожена боевая бронированная машина боевиков, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 американского производства и четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что в приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погиб 21 человек.

