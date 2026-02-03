В приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погиб 21 человек

Александра Якимчук
Количество жертв превышает показатели прошлого года.

Сколько погибло мирных жителей в Белгороде за январь 2026

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

За первый месяц 2026 года в приграничье Белгородской области из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 21 мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С начала года, с 1 января 2026 года у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шестеро детей», — отметил глава области.

Он уточнил, что в сравнении с данными 2025 года этот показатель вырос в десять раз. Поэтому в регионе в срочном порядке будут усиливаться меры безопасности. Для этого Гладков провел встречи с руководителями силовых структур, подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан», а также с главами приграничных муниципалитетов и с представителями Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя. В ночь с 1 на 2 февраля противник нанес удар беспилотниками по частному дому в городе Старый Оскол. В момент атаки внутри здания находились люди.

