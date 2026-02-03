Леонид Слуцкий предложил снизить первый взнос по ипотеке для молодежи до 3%

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил инициативу, согласно которой сумма первого взноса по ипотеке для молодежи не сможет превышать 3–5% от общей стоимости жилья. При этом фиксированная ставка будет не более 6% годовых. Об этом он рассказал в рамках встречи с российскими студентами в формате ток-шоу, организованного Молодежкой ЛДПР «Что будет дальше».

Председатель партии обратил внимание на актуальную проблему в обществе, где ипотека является недоступной роскошью для молодых людей. Речь идет не только о ежемесячных платежах, но и о первом взносе, который Слуцкий назвал «грабительским» — два-три миллиона рублей.

«Откуда у вчерашнего студента такие деньги?» — задался вопросом Слуцкий.

В рамках жилищной инициативы ЛДПР планирует запустить программу под названием «Молодежная ипотека». Уточняется, что претендовать на такие условия могут люди в возрасте до 35 лет.

«Необходимо в десять раз понизить первый взнос. Сегодня он может достигать 30–50% от стоимости квартиры. А должен быть 3-5%. Задача государства — поощрять тех ребят, которые готовы и хотят быть самостоятельными, не зависеть от родителей, брать ответственность и начинать самим обустраивать свою жизнь», — сказал политик.

Как отметил лидер ЛДПР, иметь свое собственное жилье — важнейшая часть самостоятельной жизни, но пока что в стране нет соответствующих условия. По этой причине молодые люди продолжают «сидеть на шее» у родителей или снимают жилье.

Слуцкий подчеркнул: это не просто заявление ради громких оваций в его сторону, а программная задача ЛДПР на нынешнюю сессию Государственной Думы. Партия намерена подготовить законопроект и добиться поддержки российского правительства.

