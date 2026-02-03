«Задача государства — поощрять»: Слуцкий о снижении первого взноса по ипотеке для молодежи

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 67 0

ЛДПР планирует запустить программу, в рамках которой люди в возрасте до 35 лет будут отдавать в десять раз меньше денег за первый платеж.

Фото, видео: Пресс-служба ЛДПР; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Леонид Слуцкий предложил снизить первый взнос по ипотеке для молодежи до 3%

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил инициативу, согласно которой сумма первого взноса по ипотеке для молодежи не сможет превышать 3–5% от общей стоимости жилья. При этом фиксированная ставка будет не более 6% годовых. Об этом он рассказал в рамках встречи с российскими студентами в формате ток-шоу, организованного Молодежкой ЛДПР «Что будет дальше».

Председатель партии обратил внимание на актуальную проблему в обществе, где ипотека является недоступной роскошью для молодых людей. Речь идет не только о ежемесячных платежах, но и о первом взносе, который Слуцкий назвал «грабительским» — два-три миллиона рублей.

«Откуда у вчерашнего студента такие деньги?» — задался вопросом Слуцкий.

В рамках жилищной инициативы ЛДПР планирует запустить программу под названием «Молодежная ипотека». Уточняется, что претендовать на такие условия могут люди в возрасте до 35 лет.

«Необходимо в десять раз понизить первый взнос. Сегодня он может достигать 30–50% от стоимости квартиры. А должен быть 3-5%. Задача государства — поощрять тех ребят, которые готовы и хотят быть самостоятельными, не зависеть от родителей, брать ответственность и начинать самим обустраивать свою жизнь», — сказал политик.

Как отметил лидер ЛДПР, иметь свое собственное жилье — важнейшая часть самостоятельной жизни, но пока что в стране нет соответствующих условия. По этой причине молодые люди продолжают «сидеть на шее» у родителей или снимают жилье.

Слуцкий подчеркнул: это не просто заявление ради громких оваций в его сторону, а программная задача ЛДПР на нынешнюю сессию Государственной Думы. Партия намерена подготовить законопроект и добиться поддержки российского правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что банки ужесточают правила сдачи ипотечных квартир. Какие «лазейки» в правилах нашли?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
«Только припугнуть»: уфимский стрелок заявил, что не хотел никому причинять вред
15:26
Любовь к технике: американца арестовали за интимную связь с пылесосом
15:23
В Красноярском крае возбудили уголовные дела по нападению на школьницу с ножом
15:18
Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
15:16
Хабиров допустил отставку руководства гимназии после нападения школьника в Уфе
15:13
Убитый в Ленобласти мальчик был из неблагополучной семьи

Сейчас читают

«У него был нож»: появились подробности нападения девятиклассника на уфимскую школу
Появились кадры задержания стрелявшего в уфимской школе девятиклассника
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео