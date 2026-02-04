Ржаной хлеб против белого: почему привычный продукт оказался недооцененным

Диетолог Денисова: ржаной хлеб может восполнять дефицит витаминов

Хлеб по-прежнему занимает важное место в рационе россиян и остается одним из самых стабильных продуктов питания. Среднее суточное потребление у взрослых составляет 250–350 граммов, при этом основная доля приходится на пшеничные изделия. Однако, как отмечает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова в беседе aif.ru, ржаной и ржано-пшеничный хлеб обладает значительно более высокой пищевой ценностью.

По словам врача-диетолога, именно ржаная выпечка способна оказывать комплексное влияние на организм. Такой хлеб содержит больше витаминов группы B, минералов и биологически активных веществ, чем изделия из муки высшего сорта. Его регулярное употребление может способствовать поддержанию иммунитета, когнитивных функций и профилактике железодефицитных состояний.

Эксперт пояснила, что ключевым фактором является технология приготовления. Длительная ферментация ржаного теста, характерная для традиционных рецептов, снижает содержание фитиновой кислоты — вещества, которое препятствует усвоению кальция, железа и цинка. В результате микроэлементы становятся более доступными для организма.

Отдельное внимание специалист уделила высокому содержанию пищевых волокон. Несколько ломтиков ржаного хлеба способны обеспечить до 40% суточной потребности в клетчатке.

«Пищевые волокна поддерживают необходимый состав кишечной микрофлоры и необходимы для нормальной работы пищеварительного тракта. Клетчатка помогает выводить из организма излишки холестерина», — добавила Денисова.

Благодаря этому продукт рекомендуется людям, контролирующим массу тела, а также пациентам с диабетом, поскольку он не вызывает резких скачков уровня сахара в крови.

Диетолог также отметила, что полезные свойства хлеба напрямую зависят от степени помола зерна. Чем меньше мука очищена от оболочек, тем выше концентрация витаминов и минеральных веществ. Именно поэтому изделия из цельнозерновой ржаной муки существенно превосходят рафинированные аналоги по питательной ценности.

Полный отказ от хлеба, по мнению специалиста, может привести к дефициту витаминов группы B, снижению работоспособности и ухудшению состояния нервной системы.

