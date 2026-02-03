Сотрудник ТЦК Украины подозревается в избиении призывников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Свои действия он снимал на телефон и монтировал в видеонарезки.

Сотрудник ТЦК Украины избивал призывников

Фото: www.globallookpress.com/Juan Moreno

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудника Территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Киевской области подозревают в избиениях и унижении призывников. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Правоохранительные органы Незалежной задержали сотрудника ТЦК, который подозревается в систематических превышении должностных полномочий в условиях военного положения.

«Следствие установило, что офицер неоднократно превышал служебные полномочия, избивал ногами мобилизованных, а потом еще и делал видеонарезки своих „достоинств“. Его действия носили системный характер; они свидетельствуют о пренебрежении требованиями закона и базовыми принципами военной службы», — процитировало издание местное бюро расследований.

По данным издания, это происходило во время учений с августа по сентябрь 2025 года. Правоохранительные органы также пытаются установить других причастных лиц, в том числе и среди руководителей.

До этого сообщалось о том, что 27 декабря 2025 года в ТЦК Белгород-Днестровском на Украине погиб мужчина. Согласно официальным заявлениям, его доставили в отдел для уточнения данных, но призывник «внезапно потерял сознание». Ему попытались оказать первую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ТЦК протаранили машину в Черкассах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:53
Мужчина украл туалетный ершик на знакомстве с богатыми родителями невесты
16:44
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили совместную работу в ОПЕК+
16:43
Зеленский заявил об изменениях в работе переговорной группы Украины
16:41
Даже «чуть-чуть»: как алкоголь во время беременности влияет на будущее ребенка
16:36
СК Башкирии проводит расследование по факту стрельбы в школе Уфы
16:29
Жуткие подробности убийства мальчика из Петербурга: что рассказал задержанный

Сейчас читают

«У него был нож»: появились подробности нападения девятиклассника на уфимскую школу
Богатство наследника: доходы принца Уильяма вызвали гнев у его брата Гарри
Кулинарный конфликт: в Индии суд признал отказ от лука и чеснока поводом для развода
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео