Жесткая мобилизация: сотрудники ТЦК протаранили машину в Черкассах

Проблема «бусификации» — все больше давит на Киев и ставит его в неудобное положение.

Сотрудники ТЦК протаранили машину в Черкассах

В сети появились новые кадры произвола украинского ТЦК. Судя по всему, военкомы хотели мобилизовать водителя в Черкассах. Но так как заставить его остановиться не вышло, сотрудники ТЦК решили пойти на таран.

Вообще, проблема «бусификации» — все больше давит на Киев и ставит его в неудобное положение. Как пишет Berliner Zeitung — Зеленский использует СМИ, чтобы отстраниться от темы мобилизации и убедить всех, что он не имеет никакого отношения к ТЦК. Хотя он — формально главнокомандующий и должен нести за это ответственность. Издание также предполагает, что разговоры в Киеве о реформе ВСУ — это подготовка к снижению призывного возраста.

