Почти 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram-канале.

«Днем 3 февраля 2026 года на электросетях ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания. — Прим. ред.) произошла авария, из-за которой без электричества остались более 28 тыс. жителей Владивостока», — проинформировало ведомство.

Без электричества остались 150 многоэтажных и частных домов и семь образовательных учреждений на 11 улицах города.

Прокуратура взяла под контроль проведение аварийно-восстановительных работ. А в дальнейшем ведомство проведет проверку соблюдения законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварий и расследование ее причин.

