Почти 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Прокуратура региона взяла ситуацию под свой контроль.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Почти 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram-канале.
«Днем 3 февраля 2026 года на электросетях ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания. — Прим. ред.) произошла авария, из-за которой без электричества остались более 28 тыс. жителей Владивостока», — проинформировало ведомство.
Без электричества остались 150 многоэтажных и частных домов и семь образовательных учреждений на 11 улицах города.
Прокуратура взяла под контроль проведение аварийно-восстановительных работ. А в дальнейшем ведомство проведет проверку соблюдения законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварий и расследование ее причин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мурманск и Североморск снова частично остались без электричества. К этому привели повреждения на линии электропередачи с временными опорами. На самих опорах дефекты не зафиксированы.
Сообщали также о том, что без света остались почти 1,3 миллиона россиян из-за ударов ВСУ на прошлой неделе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
84%
Нашли ошибку?