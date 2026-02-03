Почти 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Прокуратура региона взяла ситуацию под свой контроль.

Авария на электросетях Владивостока

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Почти 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram-канале.

«Днем 3 февраля 2026 года на электросетях ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания. — Прим. ред.) произошла авария, из-за которой без электричества остались более 28 тыс. жителей Владивостока», — проинформировало ведомство.

Без электричества остались 150 многоэтажных и частных домов и семь образовательных учреждений на 11 улицах города.

Прокуратура взяла под контроль проведение аварийно-восстановительных работ. А в дальнейшем ведомство проведет проверку соблюдения законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварий и расследование ее причин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мурманск и Североморск снова частично остались без электричества. К этому привели повреждения на линии электропередачи с временными опорами. На самих опорах дефекты не зафиксированы.

Сообщали также о том, что без света остались почти 1,3 миллиона россиян из-за ударов ВСУ на прошлой неделе.

