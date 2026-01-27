Почти 1,3 миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ на прошлой неделе

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Сотни людей остались без отопления.

Перебои с электричеством в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почти 1,3 миллиона мирных жителей в российских субъектах остались без электроэнергии после ударов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника.

«Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов», — заявил Мирошник.

За прошлую неделю ограничения в энергоснабжении затронули порядка 1 миллиона 286 тысяч человек, добавил он. Самые масштабные перебои со светом были в ДНР. Там без электричества остались более 1,2 миллиона жителей. В ЛНР и Брянской области по 25 тысяч человек столкнулись с этой проблемой. А в Запорожской области 23 тысячи абонентов остались без света.

Сотрудник ведомства добавил, что ВСУ уже вторую неделю атакует Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. После очередного ракетного удара боевиков по станции прекратилась подача тепла. Без отопления оказались пять медицинских учреждений, пять школ и 12 детсадов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ выпустили 24 боеприпаса при ночном массированном обстреле Белгорода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:03
Снегопад парализовал столицу: Москва встала в девятибалльных пробках
11:00
Поймала шпиона, пережила блокаду, получила орден: героическая жизнь 100-летней Марианны Курилович
10:58
В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь годовщины снятия блокады
10:54
В результате пожара в частном доме в Балашихе погибли четыре человека
10:50
«Жена вроде как решила»: Стас Пьеха рассказал о будущем сына
10:38
ТЦК разрешили выслеживать украинцев с помощью БПЛА

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Раскупили, а потом вернули? Почему люди сдают билеты на концерт Долиной
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026