Фреску с «ангелом-Мелони» в римской церкви вернут к оригинальному виду

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

После реставрации лик на фреске стал похож на премьер-министра Италии.

Фреску с ангелом-Мелони в Риме вернут к оригиналу

Фото: Vandeville Eric/Abaca/Sipa USA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После реставрации фрески в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме ангел, изображенный на произведении, неожиданно приобрел черты премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Восстановление будет пересмотрено, чтобы вернуть изображению вид, каким он был в 2000 году, когда фреску создал Бруно Валентинетти. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По информации издания, работы выполняли реставраторы, не имеющие опыта работы с главным художественным наследием базилики. Сходство с Мелони заметили после вмешательства 83-летнего Валентинетти, автора оригинальной фрески, выполненной к Юбилейному году христианства.

Сама Мелони опубликовала фото работы в Instagram*.

«Нет, я определенно не похожа на ангела», — подписала она снимок в своем блоге.

Инцидент привлек внимание Епархии Рима и Министерства культуры Италии, которые намерены провести проверку реставрационных работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сходство с итальянским политиком усмотрел даже Даниэле Микелетти — настоятель церкви, в которой находится фреска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
В Ленобласти мать скинула двоих детей с балкона и покончила с собой
18:22
Рютте заявил о нежелании стран НАТО участвовать в закупке оружия Киеву
18:13
Рассмотрение иска к Киркорову о взыскании задолженности было отложено
18:08
В Петербурге предъявили обвинение похитителю по делу убийства 9-летнего мальчика
18:05
Матвиенко назвала Россию одним из лидеров в борьбе с онкологией
18:03
Мать до смерти напоила трехмесячного младенца крепким алкоголем

Сейчас читают

«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
Россия вошла в топ-10 стран мира по среднему уровню IQ
Богатство наследника: доходы принца Уильяма вызвали гнев у его брата Гарри
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео