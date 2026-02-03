Рютте заявил о нежелании стран НАТО участвовать в закупке оружия Киеву

Не все страны НАТО в равной степени вовлечены в закупку американских вооружений для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время выступления в Верховной раде Украины.

По его словам, вклад стран блока в поддержку Киева заметно различается. Так, часть союзников демонстрирует высокую активность, другие ограничиваются минимальными шагами, а некоторые и вовсе не принимают участие в подобных инициативах. В связи с этим Рютте указал на необходимость сбалансированного распределения ответственности внутри НАТО.

«В настоящий момент некоторые союзники делают очень многое. Многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают», — сказал генсек альянса.

К тому же Рютте отметил, что в настоящее время около двух третей государств альянса задействованы в программе PURL (Priority Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины». — Прим. ред.), которая предусматривает совместные механизмы поддержки Украины, в том числе закупки вооружений.

При этом агентство Reuters сообщило, что Швеция и Дания решили профинансировать поставки систем противовоздушной обороны для Украины на общую сумму порядка 290 миллионов долларов. Стокгольм намерен направить 2,1 миллиарда шведских крон (235 миллионов долларов) на приобретение зенитных комплексов Tridon, а Копенгаген — около 500 миллионов крон (около 5,2 миллиона долларов) на аналогичные цели.

Ранее, писал 5-tv.ru, Рютте сменил цель для Украины.

