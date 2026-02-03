Допинг-тесты пройдены: российских спортсменов допустили к Олимпиаде в Италии

Всемирное антидопинговое агентство проверило почти три тысячи спортсменов из разных стран.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Российские спортсмены, едущие на Олимпиаду в Италию, успешно прошли допинг-тест

Российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Италии, успешно прошли допинг-тестирование. Это уже подтвердили во Всемирном антидопинговом агентстве.

Всего же агентство проверило почти три тысячи спортсменов из разных стран.

Уже есть и первые жертвы допинга. По иронии судьбы, одной из них стала итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер. На высокие места она и так не претендовала, однако удар по имиджу принимающей стороны нанесла серьезный.

Ранее, писал 5-tv.ru, зимние Олимпийские игры в Италии оказались под угрозой срыва. Всего за пять дней до начала оказалось, что несколько спортивных объектов просто не готовы. И это при том, что на подготовку к мировым соревнованиям у организаторов было семь лет и десятки миллионов евро.

Зато форма у итальянцев от Armani, и это в прессе обсуждают гораздо более охотно, чем-то, что Олимпиада на грани срыва.

