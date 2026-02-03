Архивы Пахмутовой и Добронравова заняли место в главном хранилище страны

В них содержатся сотни страниц нот, рукописей и уникальных документов.

Фото, видео: Александр Астафьев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Народная артистка СССР Александра Пахмутова передала личный архив в РГБ

Личные архивы легендарного семейного союза — народной артистки СССР Александры Пахмутовой и поэта-песенника Николая Добронравова — сегодня пополнили фонд Российской государственной библиотеки. Там сотни страниц: ноты и рукописи, уникальные документы, по которым можно изучать историю, например, строительство БАМа и Братской ГЭС. За этим Добронравов и Пахмутова наблюдали когда-то лично.

«У нас ведь страна — полная песен, здесь чувствуют, хорошо чувствуют. Мы ездили, помните, Братск, мы там писали. Это очень интересно, это запомнилось навсегда», — отметила народная артистка СССР и композитор.

Пахмутова и Добронравов за 67 лет вместе создали более 400 произведений. В честь творческого союза в Доме Пашкова открыли барельеф. Не обошлось и без знаменитых хитов. За роялем — сама Александра Николаевна.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал секрет долголетия Александры Пахмутовой. Истинное величие композитора проявляется в доброте, человеколюбии и великодушии.

