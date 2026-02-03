Женщина убила подругу статуэткой лошади, два часа резала ее тело и закопала в саду

Mirror: женщина убила подругу статуэткой лошади и закопала ее тело в саду

В Великобритании женщина призналась в убийстве своей соседки по квартире и последующем расчленении ее тела. Она рассказала, что ударила подругу статуэткой лошади по голове и пыталась избавиться от останков в течение нескольких часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла еще в 2010 году, однако тело жертвы было обнаружено лишь в июне 2025 года. Останки были замурованы под бетонным настилом во дворе дома, где проживали женщины.

По словам 40-летней подсудимой, в день смерти соседка вернулась домой в нетрезвом состоянии и начала душить женщину. Она отметила, что действовала в целях самообороны.

«Я чувствовала себя каким-то монстром», — призналась подсудимая, описывая процесс избавления от улик.

Она утверждает, что провела около двух часов, разрезая тело жертвы кухонным ножом пополам, так как не могла поднять его целиком. После этого злоумышленница упаковала останки в мусорные мешки, спрятала в мусорный бак, а на следующий день выкопала могилу в саду.

«Если бы я позвонила в полицию, у меня не было бы свидетелей, и никто бы не поверил, что я защищалась», — отметила подсудимая.

Следствие выяснило, что обе женщины переехали из Польши в Великобританию в 2009 году в поисках лучшей жизни и работали на фабрике по производству индейки. Их дружеские отношения разладились из-за финансовых споров.

После совершения преступления подсудимая продолжала вести обычную жизнь, родила двоих детей. Лишь в 2024 году она отправила электронное письмо в полицию с указанием места захоронения, чтобы «освободить себя» и дать семье погибшей возможность обрести покой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.