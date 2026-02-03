США направляют Уиткоффа и Кушнера на трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер, примут участие в переговорах с Россией и Украиной, которые состоятся 4 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, визит Уиткоффа и Кушнера организован в рамках дипломатических усилий администрации Трампа по поиску мирного решения украинского кризиса.

«Президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) так настойчиво и активно продолжает добиваться дипломатического пути для прекращения этого (конфликта. — Прим. ред.). Именно поэтому специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров», — заявила Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что предыдущая встреча в этом формате имела «историческое значение» и открыла новые возможности для диалога. Она уточнила, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Абу-Даби в среду, 4 февраля, для продолжения переговоров.

