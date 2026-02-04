Туристы из 15 стран посетили фотосалон на Манежной площади

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Зимние площадки фестиваля «Усадьбы Москвы» в столице стали точкой притяжения для путешественников.

Туристы из 15 стран посетили фотосалон на Манежной площади

Фото: 5-tv.ru

Фестиваль «Усадьбы Москвы» продолжает знакомить гостей столицы с культурой прошлых эпох и городскими традициями. В зимнем сезоне особой популярностью пользуется Манежная площадь, которую уже посетили представители 15 стран. Об этом сообщили на  официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

На площадке туристы могут примерить исторические костюмы и сделать снимки в ретрофотоателье, отправить близким фирменную открытку, а также получить карту зимнего маршрута «Москва усадебная».

Среди посетителей — путешественники из разных регионов России, включая Дальний Восток, Алтай, Сибирь, Якутию, Бурятию и Крым. Также фестиваль привлек гостей из Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии, Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Вьетнама, Сербии и Хорватии.

Фестиваль проходит в рамках городской программы по развитию культурного туризма и ориентирован на знакомство широкой аудитории с историческим наследием Москвы.

Ранее, писал 5-tv.ru, выставка в Музее Москвы погрузит в атмосферу китайского Нового года.

