Сына Каддафи Сейф аль-Ислама убили на юге Ливии

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

Его помощник не смог сдержать эмоций.

Сына Каддафи Сейф аль-Ислама убили на юге Ливии

Фото: www.globallookpress.com/Cai Yang

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит на юге Ливии в ходе организованного нападения во дворе собственного дома. Об этом сообщило издание Libya al-Ahrar, ссылаясь на источники.

По данным местных СМИ, нападавших было четверо. Все они скрылись с места происшествия. Непосредственно перед покушением все камеры видеонаблюдения в доме Каддафи были выведены из строя.

Сейф аль-Ислам, который считался преемником отца, называл себя лидером сопротивления нынешней власти, которую возглавляет премьер-министр Абдель Хамид Дбейба.

Помощник сына Каддафи узнав о смерти начальника, расплакался на видео. На заднем сиденье автомобиля он разрыдался, не сумев остановить слезы и обращаясь к Аллаху.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит после завершения последнего сражения первой гражданской войны в стране. В ходе очередного штурма Сирта повстанцы взяли его в плен и казнили. Каддафи свергли спустя 42 года правления.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, глава МИД Италии Антонио Тияни пожалел об убийстве Муаммара Каддафи, отметив, что благодаря договору между Ливией и Италией последней удалось остановить миграционные потоки и добиться стабильности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:33
«Привет» от Сейшел: в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
1:18
Сына Каддафи Сейф аль-Ислама убили на юге Ливии
1:02
Эффект «бумеранга»: засудивший бабушку чиновник на Кубани лишился 250 млн рублей
0:47
Вредная привычка: почему нельзя ложиться спать с мокрой головой
0:31
Заговорил о мире, а не поставках оружия: украинский спектакль для Рютте не удался
0:11
Ржаной хлеб против белого: почему привычный продукт оказался недооцененным

Сейчас читают

В Москве нашли подозреваемых в убийстве беременной женщины в Германии
Женщина убила подругу статуэткой лошади, два часа резала ее тело и закопала в саду
Слышат больше, чем мы? Какую музыку любят собаки
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео