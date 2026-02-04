Сына Каддафи Сейф аль-Ислама убили на юге Ливии

Сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит на юге Ливии в ходе организованного нападения во дворе собственного дома. Об этом сообщило издание Libya al-Ahrar, ссылаясь на источники.

По данным местных СМИ, нападавших было четверо. Все они скрылись с места происшествия. Непосредственно перед покушением все камеры видеонаблюдения в доме Каддафи были выведены из строя.

Сейф аль-Ислам, который считался преемником отца, называл себя лидером сопротивления нынешней власти, которую возглавляет премьер-министр Абдель Хамид Дбейба.

Помощник сына Каддафи узнав о смерти начальника, расплакался на видео. На заднем сиденье автомобиля он разрыдался, не сумев остановить слезы и обращаясь к Аллаху.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит после завершения последнего сражения первой гражданской войны в стране. В ходе очередного штурма Сирта повстанцы взяли его в плен и казнили. Каддафи свергли спустя 42 года правления.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, глава МИД Италии Антонио Тияни пожалел об убийстве Муаммара Каддафи, отметив, что благодаря договору между Ливией и Италией последней удалось остановить миграционные потоки и добиться стабильности.

