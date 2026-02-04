Популярное в России мясо заменяют дешевым аналогом из Индии

В России говядину заменяют на дешевое мясо буйволов из Индии

На российском рынке в 2025 году в два раза выросла доля мяса буйволов из Индии. Оно дешевле, более постное и идет в основном на перерабатывающие предприятия для фарша, колбас и полуфабрикатов. Об этом изданию URA.RU сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Эксперт отметил, что импорт стал для мясопереработки выгоднее, чем продукция российских производителей из-за укрепления рубля, поэтому Индия, Бразилия и Парагвай в условиях нулевых пошлин продолжат теснить на рынке отечественную продукцию.

«Буйволятина примерно на 10-15% дешевле, чем говядина от молочных или мясных пород. Поэтому Индия увеличивает поставки и в Россию, и в другие страны и теснит конкурентов на мировом рынке», — пояснил Юшин.

Кроме того, это мясо отличается по своим свойствам, оно более постное и идет в основном на переработку, например, в фарш, котлеты для бургеров, колбасные изделия, консервы и деликатесную продукцию.

При этом говядину в Россию импотируют и другие страны Латинской Америки. В их числе Парагвай, Колумбия и Аргентина. По словам эксперта, за рубежом особенно ценится российская премиальная говядина, за которую платят больше, чем за мясо аналогичных пород из Австралии или США.

В прошлом году Россия отправила около 35 тысяч тонн говядины на Ближний Восток, в Центральную Азию, Китай. В настоящее время расширяются поставки в Азию, включая Вьетнам и Африку.

По этой причине отечественные заводы-переработчики отказывают отечественным производителям в покупке у них сырья, которое стоит дороже, чем бразильское или индийское.

Юшин подчеркнул, что собственное производство говядины в России перестало расти. Это может привести к увеличению импорта к 2030 году, когда ввоз уже не будет дешевым. Это объясняется постоянным увеличением мирового спроса на мясо крупного рогатого скота.

Как отметил генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, в 2025 году отгрузки буйволятины из Индии выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — до 18,24 тысячи тонн. Статистика импорта представлена по данным статических служб зарубежных стран об экспорте говядины из этих государств в Россию.

Эксперт уточнил, что при этом цены на импортную говядину с точки зрения рубля выросли не так существенно, как в долларах из-за укрепления курса. Так, например, зарубежная продукция в американской валюте подорожала от 19,6% до 26,9%, в то время как в российской валюте цены повысились только от 9,7% до 14,8%.

Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов указал, что средняя розничная цена килограмма говядины в России составляет 693,5 рубля. В том году такое мясо стоило 602,9 рубля за килограмм, что указывает на рост цен в размере 15%.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, «Роскачество» обнаружило кишечную палочку в растительных котлетах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.