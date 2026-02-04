Адвокат Борзенко: хранение опасных для жизни вещей могут выселить из квартиры

Из-за хранения предметов, представляющих угрозу для окружающих, могут принудительно выселить из квартиры. Об этом изданию Газета.ру рассказала адвокат Надежда Борзенко.

По словам эксперта, в российском законодательстве есть целый перечень предметов, хранение которых в жилых помещениях запрещено. В случае если станет известно о том, что что-то, находящееся в квартире, представляет угрозу для окружающих, соседи могут обратиться в суд с иском не только об устранении нарушения, но и пожелать принудительно выселить виновного. При этом иное жилье не предоставляется.

В квартирах запрещено хранить легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества: баллоны с горючими газами, бензин, керосин, порох и пиротехнические изделия. Данные ограничения распространяются и на балконы, лоджии, кладовые, а также на общие помещения многоквартирного дома (чердаки и подвалы).

Кроме того, запрещены токсичные химикаты, не предназначенные для бытового применения: яды, щелочи, кислоты, ртуть, пестициды и инсектициды. В общем, все то, что даже при незначительной утечке или испарении может привести к отравлению, уточнила Борзенко.

«К биологическим угрозам относят, например, патогенные микроорганизмы или неправильно утилизированные биологические отходы, создающие риск заражения. Радиационную опасность представляют источники ионизирующего излучения: промышленные приборы, радиоактивные вещества, отдельные „сувениры“ вроде минералов с высокой естественной радиацией», — рассказала адвокат.

Хранение оружия также строго регламентировано, напомнила Борзенко. Законом запрещается хранить незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также холодное, в том числе и ударно-дробящего действия: кастеты и кистени. Не оформленное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Джоуля также нельзя держать в доме. За все это придется понести уголовную или административную ответственность.

Не одобряется и нарушение санитарно-эпидемиологических норм. К ним относится складирование гниющих отходов и других предметов, которые способствуют антисанитарии, появлению устойчивого запаха и распространению насекомых. Это расценивается как бесхозяйственное обращение с жильем или прямое нарушение прав соседей, пояснила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что делать, если мешают спокойно жить шумные соседи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.