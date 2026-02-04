«У меня еще не было свадьбы мечты»: Бортич о новом этапе в отношениях

Дарья Орлова
Актриса призналась, что впервые всерьез задумывается о семье и будущем с возлюбленным.

С кем встречается Александра Бортич

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Александра Бортич рассказала о новом этапе в отношениях

Актриса Александра Бортич рассказала Woman.ru о новом этапе в личной жизни и призналась, что впервые по-настоящему задумывается о свадьбе, которая соответствовала бы ее внутреннему ощущению счастья.

Говоря о возможном торжестве с возлюбленным Давидом Сократяном, Бортич откровенно поделилась своим представлением об идеальном празднике.

«Я поняла, что свадьбы мечты, которую я сейчас в осознанном возрасте представляю, у меня не было. Такую, как я хочу. Я примерно представляю, что бы это могло быть. Может это будет, но вы об этом не узнаете… Много гостей, куча друзей, любимых, родных, песни и пляски — да. Каблуки, фраки, куча незнакомых гостей — нет», — рассказала актриса.

Также на премьере фильма «Счастлив, когда ты нет» Бортич дала понять, что отношения с Давидом вышли на качественно новый уровень. По ее словам, пара прошла непростой путь и сейчас находится в гармоничной и устойчивой точке, где есть доверие, открытый диалог и чувство безопасности. Актриса призналась, что впервые в жизни ощущает себя в по-настоящему здоровых партнерских отношениях, где нет манипуляций, недосказанности и эмоциональных игр.

Бортич отметила, что с возрастом и накопленным опытом иначе смотрит на романтические сценарии, которые часто транслируются в кино. По ее мнению, настоящая любовь не строится на страданиях и погоне за недоступным человеком, а рождается там, где есть забота, уважение и готовность слышать друг друга. Именно такая спокойная, зрелая близость, по словам актрисы, способна не угасать, а развиваться годами — и к этому пониманию она пришла через долгую внутреннюю работу.

