«Бал вампиров» стал реальностью: Захарова о файлах Эпштейна

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Официальный представитель МИД связала скандальные документы с давними заявлениями российского президента о западных элитах.

Захарова о файлах Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com/Jeffrey Epstein

Захарова: файлы Эпштейна подтверждают слова Путина о «бале вампиров»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опубликованные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна подтверждают слова президента России Владимира Путина о «бале вампиров», происходящем на Западе. С соответствующим заявлением Захрова выступила в эфире радио Sputnik.

«Нужно всем посмотреть фрагмент интервью президента России Владимира Путина и ту часть, где он говорит, что мы видим — и, слава Богу подходит к концу, — бал вампиров», —сказала Захарова.

Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, эти слова, произнесенные в марте 2024 года, сегодня выглядят особенно показательно. Тогда Путин заявлял, что представители западных элит «столетиями набивали брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами».

Захарова также обратила внимание на содержание недавно рассекреченных документов, в которых фигурируют имена влиятельных политиков, бизнесменов, дипломатов и ученых. По ее оценке, многие из них сформировались внутри «клоаки», а затем заняли высокие позиции в западных странах. Она добавила, что, по сути, «там много лет выбирали худших из худших».

Ранее в тот же день Мария Захарова призналась, что изучение материалов по делу Эпштейна дается ей крайне тяжело. Она сравнила знакомство с этими документами с просмотром фильмов в жанре триллер и тру-крайм.

«Это та история, когда есть физиологический и моральный предел. Я, когда это читаю, вынуждена делать остановки. Это у меня вызывает ощущение тошноты», — рассказала она.

Кроме того, стало известно, что Эпштейн планировал разместить на своем ранчо копию картины «Избиение младенцев», изображающей убийство детей. Третьего февраля в материалах дела также были обнаружены упоминания десятков российских городов. Установлено, что сам финансист посещал страну и оплачивал поездки в Россию для других лиц.

