Экономия без срывов: как тратить на себя и не страдать от чувства вины

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Слишком жесткие финансовые ограничения и отказ от дофаминовых покупок может привести к проблемам с бюджетом.

Что делать если не хватает денег для трат на себя

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: траты на себя важны для экономии бюджета

Из-за оплаты ипотеки, счетов, трат на продукты и бесконечные подписки у многих почти не остается денег на себя. Свободные средства чаще всего отправляются на сберегательный счет — «на черный день». Но эксперты предупреждают: если экономить слишком жестко и полностью отказаться от трат на радости жизни, это может навредить и психике, и бюджету. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно опросам, восемь из десяти человек планируют сократить расходы в 2026 году, чтобы удержаться в рамках бюджета и приблизиться к финансовым целям. Однако специалисты отмечают, что бюджеты часто «ломаются» именно потому, что в них не заложено место для удовольствий.

Финансовые консультанты сравнивают траты с питанием. Если долго сидеть на строгой диете, срыв почти неизбежен. С деньгами работает тот же принцип: человек может месяцами ограничивать себя, а затем потратить крупную сумму, пытаясь компенсировать накопившийся стресс.

Небольшие регулярные траты на себя не обязательно должны быть роскошью. Эксперты подчеркивают, что даже мелочи — маникюр, цветы или любимый кофе — помогают сохранить ощущение нормальной жизни и не сорваться с финансового плана.

Как экономить, не чувствуя себя наказанным

Вместо жестких запретов специалисты советуют начать с анализа уже совершенных расходов. Такой подход называют обратным бюджетированием — когда человек смотрит, куда ушли деньги в прошлом месяце, и только после этого решает, что можно сократить безболезненно.

Чаще всего лишние траты обнаруживаются там, где их почти не замечают: в подписках, забытых автоплатежах и мелких ежедневных покупках. Пересмотр этих расходов позволяет освободить деньги, не отказываясь от действительно важных вещей.

Эксперты также советуют использовать инструменты автоматического накопления. Когда деньги откладываются незаметно — через округление покупок или регулярные переводы небольших сумм. Это не вызывает раздражения и чувства, что вы «лишили себя» чего-то важного.

Если у вас есть долги

При наличии долгов финансовые консультанты рекомендуют не загонять себя в ещк более строгие рамки. Полный отказ от любых радостей часто приводит к выгоранию и потере мотивации.

Один из рабочих инструментов — карты с беспроцентным периодом для перевода баланса. Они позволяют остановить рост процентов и сосредоточиться на погашении самого долга. Однако специалисты подчеркивают: такой способ требует дисциплины и четкого понимания сроков, иначе выгода быстро исчезнет.

Когда денег действительно не хватает

Если расходы уже сокращены до минимума, эксперты предлагают рассмотреть дополнительные источники дохода, не связанные со сменой работы.

Варианты, которые чаще всего рассматривают люди в такой ситуации:

  • сдача комнаты или части жилья;
  • сдача гаража, сарая или кладового помещения;
  • сдача парковочного места,
  • подработки на маркетплейсах и через сервисы объявлений.

Даже такие способы могут приносить ощутимый дополнительный доход и снижать давление на основной бюджет.

Главное правило

Эксперты сходятся во мнении: устойчивый финансовый план — это не только строгий контроль, но и умение разрешать себе жить. Когда в бюджете есть место для небольших наслаждений, экономия перестант быть наказанием и становится осознанным выбором.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:21
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы
11:20
«Это очень больно»: Дубцова резко ответила критикам после больницы
11:19
Квартира — это не склад: за хранение каких предметов могут выселить
11:17
Запасной план для жизни: ученые хотят создать «Ноев ковчег» для вымирающих животных
11:09
Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»
11:03
«Бал вампиров» стал реальностью: Захарова о файлах Эпштейна

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Три десятка пропущенных: телефон погибшего мужчины всю ночь звонил его семье
«Искры не было»: почему Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео