Собянин: Москва расширит применение технологий ядерной медицины

Свой праздник врачи-онкологи отмечают 4 февраля. Об их работе и развитии онкологической помощи в столице рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«Московская команда онкологов — это тысяча врачей, объединенных общей целью: дать каждому шанс на выздоровление. Каждый спасенный пациент, каждая продленная жизнь — это ваша личная победа. Спасибо вам за труд на благо москвичей!» — написал мэр Москвы.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений программы развития столичного здравоохранения. В приоритете — повышение точности и скорости диагностики, а также внедрение персонализированных методов лечения, учитывающих особенности течения заболевания у каждого конкретного пациента.

Существенный вклад в решение этих задач вносит ядерная медицина — область, которая меняет подход к диагностике и персонализированному лечению самых сложных заболеваний. Благодаря развитию инфраструктуры и обновлению парка оборудования количество исследований за последние годы значительно выросло. Ключевую роль в этом сыграл комплекс современной техники. Он включает:

— аппараты ПЭТ-КТ — позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), совмещенная с компьютерной томографией (КТ). Они позволяют за одно исследование наиболее полно оценить распространенность онкологического процесса. Этот метод помогает получить информацию об активности метаболических процессов в опухолевых тканях и тем самым точнее понять характер заболевания;

— комбинированные системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ). Они создают единое изображение, где данные о работе органов точно наложены на их трехмерное анатомическое строение. Такой подход дает наиболее полное представление о заболевании, что особенно важно для выбора правильной тактики лечения;

— рентгенотерапевтические аппараты, которые применяются для проведения лучевой терапии. Мощное рентгеновское излучение направляется с ювелирной точностью, что позволяет воздействовать непосредственно на очаг заболевания.