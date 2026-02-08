«Вода головастика»: популярный челлендж с семенами чиа может быть опасен

Daily Mail: популярный челлендж с семенами чиа может быть опасен

Очередной тренд из TikTok, обещающий быстрое похудение без усилий, вызывает тревогу у врачей и диетологов. Тысячи пользователей массово участвуют в так называемом челлендже с семенами чиа, не подозревая, что популярный напиток может привести к удушью, закупорке пищевода и серьезным проблемам с пищеварением. Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках вирусного челленджа участникам предлагают ежедневно выпивать стакан воды с двумя столовыми ложками семян чиа — от семи до 40 дней подряд. Авторы роликов уверяют, что такой напиток помогает быстро сбросить вес и «очистить организм».

В TikTok смесь воды и семян чиа даже получила прозвище «вода головастика» — из-за характерного желеобразного вида. Считается, что напиток действует как натуральное слабительное и подавляет аппетит.

Почему семена чиа могут быть опасны

Семена чиа обладают выраженной гидрофильностью. Они способны впитывать жидкость в объеме, превышающем их собственный вес в 25–27 раз. В воде они быстро превращаются в густой гель.

Именно это свойство делает их популярными в кулинарии — для пудингов, смузи и в качестве загустителя. Но оно же превращает семена чиа в потенциальную угрозу, если употреблять их неправильно.

Врачи предупреждают: если проглотить сухие семена и запить их водой, они могут разбухнуть уже в пищеводе, вызвав закупорку, удушье или асфиксию.

Реальный медицинский случай

Опасность — не теория. В 2014 году в одну из больниц Северной Каролины поступил пациент, который не мог глотать пищу и воду. Причиной стала плотная масса из семян чиа, застрявшая в пищеводе.

По словам врача, участвовавшей в лечении, образование напоминало пластилин — твердое, но одновременно вязкое. Стандартные медицинские инструменты не помогли, и врачам пришлось использовать эндоскоп, предназначенный для младенцев, чтобы постепенно разрушить комок и протолкнуть его в желудок.

Медики отмечают: с ростом популярности семян чиа подобные случаи могут происходить все чаще.

Проблемы не только с горлом

Диетологи предупреждают, что опасность не ограничивается верхними отделами пищеварительного тракта. При употреблении в сухом виде или в больших количествах семена чиа могут вызывать:

сильные боли в животе;

запоры;

вздутие и газообразование;

обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Специалисты подчеркивают: в вирусных видео почти никогда не упоминается, что семена чиа требуют достаточного количества жидкости и умеренных порций.

Помогают ли семена чиа худеть на самом деле

Эксперты сходятся во мнении: семена чиа не являются «волшебным средством» для похудения. Они действительно богаты клетчаткой, могут вызывать чувство сытости и помогать контролировать аппетит. Но сами по себе не сжигают жир и содержат калории.

Диетологи подчеркивают, что устойчивый результат возможен только в рамках сбалансированного питания, а не за счет одного «суперпродукта».

Кому стоит быть особенно осторожными

Врачи рекомендуют с осторожностью относиться к семенам чиа людям:

с нарушениями глотания;

с заболеваниями пищеварительной системы;

со склонностью к вздутию и запорам;

с аллергией на семена.

Даже здоровым людям советуют начинать с небольших порций, предварительно замачивая семена и внимательно наблюдая за реакцией организма.

Семена чиа могут быть полезной частью рациона, но превращать их в экстремальный челлендж — опасно. Эксперты напоминают: ни один продукт не заменит полноценное питание, движение и здоровый образ жизни. Слепое следование трендам из соцсетей иногда может стоить слишком дорого.

