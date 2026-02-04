Просит свободы: 15-летняя девушка запытала до смерти женщину и задушила собственного отца

Daily Mail: 15-летняя девушка запытала до смерти женщину и задушила собственного отца

Самая молодая в истории Великобритании преступница, признанная виновной в двойном убийстве, готовится предстать перед комиссией по условно-досрочному освобождению. В подростковом возрасте она замучила до смерти женщину и задушила своего отца. Об этом сообщает Daily Mail.

Кровавая история убийцы-подростка началась в 2009 году, когда ей было всего 15 лет. Вместе с 41-летним сообщником она в течение нескольких дней пытала 41-летнюю женщину. Преступники избивали жертву ногами, использовали кухонную терку, чтобы содрать кожу с ее лица, засыпали раны солью и поджигали ей волосы.

После того как женщина скончалась от побоев, юная убийца расправилась со своим родным отцом. Девушка задушила его подушкой, опасаясь, что мужчина, страдавший алкоголизмом, выдаст ее местонахождение полиции.

Суд установил, что она не просто подчинялась старшему напарнику, а получала удовольствие от процесса. Девушка хвасталась перед знакомыми тем, как она прыгала на головах своих жертв.

В ходе судебного процесса, проходившего в 2010 году, судья охарактеризовал поведение подростка как «ужасающее», отметив ее склонность к манипуляциям. Сообщник девушки был приговорен к 27 годам лишения свободы, однако скончался в тюрьме в 2014 году.

Слушания по делу уже 31-летней преступницы запланированы на февраль 2026 года в Лондоне. Она уже отбыла минимальный назначенный срок в 14 лет.

Несмотря на то что в 2023 году ей уже отказывали в свободе из-за высокой степени общественной опасности, теперь она намерена лично давать показания. Женщина хочет убедить власти в своем исправлении.

«Решения принимаются исключительно исходя из того, какой риск заключенный может представлять для общества и насколько этот риск поддается контролю», — отметил представитель Совета по УДО.

Женщина теперь будет доказывать свое право на возвращение в социум за закрытыми дверями. Решение о том, останется ли она за решеткой или выйдет на свободу под надзор, будет озвучено в течение двух недель после февральского заседания.

